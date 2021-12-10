【浪漫夫妻】大埔街坊執到附情書八達通尋「老婆豬」　網民羨慕︰別人老公不會令人失望

▲ 大埔街坊執到附有情書的八達通，網上尋找物主「老婆豬」。

大埔又有好人好事！有名網民昨日執到一張八達通，在網上尋找物主，意外掀起眾多網民關注，因為該張八達通是充滿紀念價值的禮物， 背面更有「老公豬」於2015年寫給「老婆豬」的情信，甜到漏。

執到附情書八達通

有名網民昨日（9日）在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，帖文附有2張相，分別是一張成人八達通的正面及背面，正面相見卡上部分號碼被遮蓋，而背面貼有白色貼紙，上面用藍色鉛子筆寫有滿滿的字句。好心街坊希望該張八達通可以物歸原主，上網尋人︰

邊個老婆豬大意遺失八達通卡呀？知道就PM我啦。

八達通當禮物充滿心思

樓主稱八達通卡主是「老婆豬」，是因為看到背面的情書。情書的下款是「老公豬」，他於2015年2月14日，即情人節將此八達通卡當情人節兼生日禮物送給他的「老婆豬」，「老公豬」用秀麗的字體寫道︰

給你一點心意，十分方便，這是會增值的八達通，這一生感激有你在伴，與你不分彼此，會疼你一輩子，愛你每分每秒。祝情人節、生日快樂。YEAH！

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網民大讚浪漫甜蜜

有關帖文引起逾1700名網民關注，不少人大讚「老公豬」很甜蜜，竟然想到送經常用又隨身攜帶的八達通，「呢啲先係浪漫，實際簡單又冧豬！日日帶住㩒睇㩒洗」、「情人節送八達通呢次學到嘢啦，應該係自動增值」、「真係甜到爆」等，點擊下圖睇更多留言︰

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如此珍貴的八達通，最後成功找回物主。樓主在留言位置交代，事主已經聯絡他了，暫時會關閉帖文的留言，有問題才再開啟留言功能，感謝各位。有關帖文令大埔街坊都感受到幸福甜蜜。

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責任編輯︰王明芳