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【萬千星輝頒獎】林夏薇創作歌曲呼籲愛護動物　薇薇憑《七公主》成視后大熱　

娛樂 16:36 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

林夏薇（薇薇）是圈中出名愛狗之人，家裡飼養了三隻寶貝犬，分別是「金豬」、「菠蘿」、「木耳」，她曾因「金豬」生病大感痛心，出席公開活動時悲從中來崩潰痛哭，幸好最後「金豬」戰勝病魔，事件也成就了薇薇的新作 。

薇薇與愛犬之人合作

薇薇視三隻寶貝犬如家人，事件也令她有感而發，就聯同兩位愛犬之人兼音樂人莊冬昕、賈立怡合作歌曲《因為有你》，藉着歌曲發放正能量，呼籲大家愛護寵物！

日前薇薇與「金豬」、「菠蘿」、「木耳」更歌曲拍攝MV，雖然她笑言跟愛犬開工是向超高難度挑戰，但感覺非常溫馨。

薇薇於社交平台分享MV拍攝時發生小插曲：「『菠蘿』同『木耳』因為爭寵而打交，令『木耳』心情受影響、悶悶不樂；至於『菠蘿』向來有音樂天賦，以前我彈琴，牠亦會跟住叫，今次拍MV，一邊拍一邊播着這首歌，牠聽到也全程不停地叫，非常投入。」

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最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

薇薇為家添「新成員」？

她又狂在帖文中寫道：「最近經常有人問我，家裡會否增添『新成員』？其實是有計劃的，不過最大考慮因素，是『新成員』能否跟三隻寶貝相處，所以事先要同三隻寶貝溝通好，而我近日亦帶『木耳』去學校上堂留宿、訓練，又嘗試帶『金豬』去同『新成員』相處一下，看看牠們能否好好共處，如果有好消息再同大家公布。」

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成視后熱門人馬

薇薇今年似乎有機會於頒獎禮有斬獲，皆因她今年在主演劇集《逆天奇案》與《七公主》有突破性演出。她在《七公主》一場痛失愛貓的虐心爆喊鏡頭，更被熱捧為《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」的大熱人選。

而《逆天奇案》與《七公主》除了是無綫全年收視排名前十位外，兩齣劇集於Yahoo及Google搜尋器剛剛公布十大熱搜的劇集名單中，同樣成功躋身十大位置。

撰文 : TOPick柴犬出動

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