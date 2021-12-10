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距離立法會選舉只有9日　陳茂波落區派傳單呼籲市民踴躍投票

政治 15:56 2021/12/10

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陳茂波昨日在炮台山一帶派傳單，呼籲市民在12月19日踴躍投票。（陳茂波Facebook短片截圖）

距離立法會選舉投票日只有9日，財政司司長陳茂波昨日中午與同事落區派傳單，呼籲市民積極參與、踴躍投票。

陳茂波今日在社交網站上載短片，透露他昨日在炮台山一帶派傳單。每當有路人經過，陳茂波馬上走上前道：「你好！你好！12月19日一齊出來投票，選立法會議員！」

他在片中表示，很快就是立法會選舉，故特意出來幫手宣傳，鼓勵大家積極關注，到時踴躍投票，一起選出有願景、又熱心、又有能力，希望香港發展得更好的代表，一起為香港的明天打拼。

他又在帖文補充，香港要有繁榮穩定的發展，社會能有互助包容的和諧，市民有獲得感和幸福感，除了行政體系的全力推動，更需要大家投入參與，充份運用立法會監察和推動的力量。

陳茂波昨日在炮台山一帶派傳單，亦與不少市民合照呼籲踴躍投票。（陳茂波Facebook短片截圖）

此外，除了派傳單，陳茂波與不少市民手持傳單或宣傳道具合照，在留影的同時亦不忘繼續宣傳呢！

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撰文 : 傅流螢

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