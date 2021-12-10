【鬼上你架車2】陳曉華酒店尾房恐怖經歷　戴祖儀目擊愛貓與鬼玩耍

▲ 戴祖儀和陳曉華分享靈異故事。

myTV Super節目《鬼上你架車2》今集請來戴祖儀與陳曉華一同登車講鬼故，二人除了參與恐怖劇場演出，更分享不少親身靈異經歷，從醫院講到公園，再從貓貓撞鬼講到佛牌嬰靈，令方力申（小方）與Donald（阿奴）不斷在車上大叫驚驚。

今集鬼故由曾經在醫院做實習護士的陳曉華打開，首個分享就是其人生第一次確定見鬼經歷，當時初到醫院實習的她，走進儲物室想拿消毒用品時，驚見一老伯瑟縮在儲物櫃門前，以為是病人求助，後來老師著她不必理會，才發現那並不是人，其他同學原來並沒有看到，更會穿過這老伯繼續開門。

▲ 小方被故事嚇怕。

之後她還說了一位朋友到外地公幹住尾房的驚嚇體驗，先是在浴室看到一家人站在浴缸內，嚇得朋友立即奪門而出，到其他同事的房外拍門求救，最後沒有得到任何回應，唯有獨自在酒店大堂過了一夜，翌日離開酒店時朋友再問其他人為何不開門拯救，同事們異口同聲說在防盜眼中，看到的不單是這位朋友，其背後還揹著一家人……

至於戴祖儀的鬼故也絕不遜色，首先分享是中學時在公園遇上自動瘋狂搖擺的彈弓小馬，再來是自家貓貓的撞鬼經歷。

▲ 戴祖儀曾遇愛貓撞邪。

原來她在自己的工作室養了一隻黑白貓，某個晚上突然被貓貓的行為嚇倒，還拍下短片，片中貓貓獨自對空氣做出不少扭曲動作，似在跟人玩耍，又像在反抗。

心感不妙的祖儀將拍攝片段交給師傅過目，師傅竟說小貓當時正在跟一個「小孩」玩耍，最後祖儀唯有讓師傅作法請走這個「小孩」，貓貓也再沒異樣。

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