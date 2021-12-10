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【東涌延綫】政府刊憲公布延線方案　東涌西站位近逸東邨

社會 16:00 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

政府刊憲公布延線方案，東涌西站位近逸東邨。（資料圖片）

政府今日（10日）刊憲公布東涌綫延線方案，擬建的東涌綫延綫包括兩部份，將現時的東涌綫延伸至東涌西，成為新的終點站，該終點站將會位於現有的東涌站以西約0.8公里處。

而第二部份為設於欣澳站及東涌站之間在東涌東的中途站，該中途站將會位於現有東涌站以東約2公里處，於東涌新市鎮擴展（東）的填海區。

港鐵公司亦早前已聘用獨立顧問公司，進行環境影響評估研究，確保東涌綫延綫的設計、建造及營運，均符合《環境影響評估條例》的相關要求，並採取各種可行措施，減低工程對公眾及環境的影響。環境影響評估報告預計於今年第四季，提交予環境保護署。

東涌綫延綫工程項目下的兩個車站，以及相關鐵路段，預計2023年動工建造，並在2029年竣工。

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責任編輯：陳梓蔚

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