【揚眉女子】90後女生開環保二手衫店　找年輕媽媽做model助重拾自信

▲ 90後女生雅蓉開設Retrovert品牌，也想對社會有所貢獻。

不少港人對二手衫都心生抗拒，但在日本以至歐洲國家，這些「古著店」都有一批捧場客。90後女生雅蓉，於兩年前開設女裝二手店Retrovert，聘請模特兒穿上，營造一片時尚文青風，Instagram專頁更已逾1萬人追蹤。雅蓉更主動協助年輕媽媽作就業培訓，「她們又要湊B又要學習店面銷售，若他日能重投社會，那我們就更高興。」

打卡文化在網絡間盛行，打開Retrovert的IG，都是模特兒在古蹟上的美圖相，殊不知她們所穿多是店舖的二手衫。賣二手衫，對90後畢業於中文大學人類學系的雅蓉來說，更有深層的意義。

▲ 90後女生雅蓉(右)，為環保開二手衫店，希望讓人反思時尚帶來的環境污染問題，她旁邊的是同事Pei（左），多作模特兒示範衣衫搭配。(攝影︰湯致遠)

時尚中的領悟 推廣二手衫文化

雅蓉表示︰

時裝是社會上是很大的污染源頭，由棉花開採、到第三世界國家的生產，運輸以至銷售，並到丟棄每個環節，對地球環境都帶來負擔。我是想扮靚，但不想自己的開心加深別國人民被剝削的痛苦。雖然有可持續發展的衣衫賣，但價錢偏貴，不想花太多錢買衫，購二手衫是另一條出路。

當中涉及全球化、fast fashion遺禍等問題，都讓雅蓉深思「時尚」一詞的社會意義。

▲ 年輕媽媽穿上Retrovert的二手衫和女兒拍攝，眼神都流露出母愛和自信。(相片來源︰Retrovert facebook)

雅蓉憶起自己2017年到瑞典城市Malmo當交換生的經歷，

當地的二手時裝店，如賣皮褸大褸等，全部都好抵，不但營造stylish的感覺，也有mix and match。看那些告示，他們還有營利支援當地難民，帶點NGO的性質，可想而知他們生存到還幫到人，心想能否將這套觀念帶到香港？

雅蓉在中大時，已創立過「山城角樂衣物部」，「都是同學間捐衫儲積分來易物，間中有人做stylist，希望在香港推廣二手文化。」

▲ 雅蓉表示起初成立Retrovert時，「衣衫都堆放在家，後來有穩定客源和生意，才租倉擺放衣物。」(攝影︰湯致遠)

明星捐衫 名牌二折起標價

畢業後雅蓉出來工作，第一份工完結後，才成立Retrovert這品牌，由網上到年中在旺角開設實體店，她說初段最大的挑戰，是「收衫易，去貨慢」。雅蓉與另一位員工，今年24歲的Pei，都表示友人知道她們開店，都把衫捐給小店，

朋友都鍾意買衫，但衣櫃空間有限。另外貨源上，也有明星的工作室不要，十幾箱一次捐來的，可能著一次拍個MV就不要……她們普遍的心態是不想浪費，但放上交易平台如carousell又賣唔出，只想衣衫有個好歸宿，就交給我們。

▲ 雅蓉與模特兒打成一片。(相片來源︰Retrovert facebook)

▲ Retrovert會找模特兒到戶外示範二手衫裙的配搭，效果相當不俗。(相片來源︰Retrovert facebook)

▲ Pei在店內，隨手揀好衫裙搭配出去聖誕派對的女士衣著，充滿節目氣氛。(攝影︰湯致遠)

▲ 宣傳硬照也tune上懷舊色調，甚具日系的時尚觸覺。(攝影︰湯致遠)

雅蓉說疫情下網購盛行，「女仔買完可能發覺size不合，又或着出來不是網上模特兒那個纖瘦的效果，就會棄掉。加上數碼時代盛行，放ig及facebook相，女士們個個身光頸靚，無形中有買衫的壓力，會趕潮流買多好多。」

雅蓉收回來的衫，有兩三成甚至是全新未剪牌的，就是二手衫，也不乏名牌如Comme des Garcons、Burberry及Armani等等。衫收到回來，會先作簡單的篩選、清洗，再視乎狀態定價。「名牌反而會是原價的兩三折，那就讓人『執到寶』的感覺，其他大路牌子則約是6、7折左右。」

培訓年輕媽媽 帶小孩看舖

營銷二手衫，雅蓉也說要講包裝，否則堆得亂亂的根本無人光顧。Pei本身是雅蓉在中文大學的同學，會做模特兒及為衣衫做stylist，閒時就會着二手衫往各景點拍照，文青味滿瀉吸like又吸客。「畢竟有個人着上件衫，效果差好遠，網站都較易賣出去。」

雅蓉不忘開立二手衫店的「初心」，除了是環保還是回饋社會。今年她主動聯絡「母親的抉擇」等組織，看有甚麼可幫上忙，

因此招募了11位女孩，當中有雙待青年（即待學、待業）及年輕媽媽，為她們免費提供不同方面的就業培訓，在今年8月開始作受薪實習。年輕媽媽多是23、24歲，意外懷孕而獨力撫養孩子，絕不是容易的事，也是社會上較被忽略的一群。

▲ Retrovert的實體店都充滿文青氣息。(攝影︰湯致遠) ▲ Retrovert的鞋也是全新或9成新，這對男士的白色New Balance鞋只售$120。(攝影︰湯致遠)

▲ 以手寫標示出店內「支援雙待青年及年輕媽媽」的計劃，若在店內見到她們，不妨講句支持的說話。(攝影︰湯致遠)

▲ Retrovert會找模特兒去不同的打卡位拍照。(相片來源︰Retrovert facebook)

年輕媽媽普遍學歷不高，雅蓉說有較肥又缺乏自信，也沒有社會經驗。「我就是想不如給她們一個訓練，建立對身體的自信，提升個人形象及待人接物的技巧，就是日後出來工作，也有幫助。」

少女們在Retrovert店內，有的幫手看舖，有的打理網址，有的負責物流，或者做model 都可，都是按她們的興趣學習。雅蓉也讚歎她們的蛻變，「有些媽媽帶著小朋友上舖頭，有時是小孩上學時返幾個鐘，但我從她們的眼神裏，都看到『想進步學習』的勇氣，都教我們相當鼓舞。」

實習期現在剛到一半，雅蓉預計有一半員工可留在Retrovert工作，「就是出社會搵工，我們也可幫她們寫CV，至少能在這裏取得工作經驗，面試時不需要同人講自己無返過工。若他日找到工作，真心會為她們高興。」

記者︰馮柏偉