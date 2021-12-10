【聖誕2021】朗豪坊聖誕音樂企劃　陳苡臻+湯令山現身齊合唱

▲ 《CLS聖誕騷》

朗豪坊聯同音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的Shuffle & Repeat，於聖誕舉辦「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」音樂企劃，並在12月舉辦三場《CLS聖誕騷》。

此演出邀請得3大熱爆網絡平台「試當真」、「小薯茄」及「FHProductionHK」，聯同一眾人氣歌手，製作3首全新聖誕歌曲，並親臨朗豪坊獻唱，與一眾樂迷迎接聖誕佳節。

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪

陳詠謙分享音樂會構思



昨天（12月9日）首場「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」－《CLS聖誕騷》正式展開，頭炮由「試當真」女神陳苡臻（Jessica）、夥拍新生代唱作歌手湯令山（Gareth.T），來到朗豪坊4樓通天廣場舞台，吸引數百人駐足圍觀，場面熱鬧。



當晚音樂人陳詠謙率先上台，講解今次《CLS聖誕騷》整個企劃的構思：「眼見近年香港樂壇出現了不少有實力的新晉歌手，加上新興媒體大行其道，於是我向朗豪坊提出，在年尾的時間，找來一些出眾的新媒體、聯同新生代有潛質的歌手，舉行一個網絡與音樂的跨界別合作，也成就了今次《CLS聖誕騷》的誕生。」

▲ （左起：Gareth T、 Jessica、Ernest、火柴仔。

Jessica與Gareth.T分享感受

接著Jessica與Gareth.T一起上台與觀眾打招呼，分享兩人音樂上的合作，當中以Jessica感受最深，她說：「我們合作了《雪不完的浪漫》，其實在製作過程中，有Gareth.T令我好放心，但他的頭腦實在轉得太快，很難跟到他的步伐。」

旁邊的Gareth.T解釋稱：「其實今次合作非常開心，我會努力學習說話慢一步，讓身邊合作夥伴可以與我同步。



眾人分享參與《CLS聖誕騷》音樂企劃的感受後，兩人一起合唱了Gareth.T的作品，包括《Honest》以及新歌《勁浪漫 超溫馨》。

▲ Gareth T與Jessica 合照。

齊合唱聖誕歌

除以歌會友，大會還安排「MV大考驗」有獎問答遊戲環節，台下觀眾反應相當熱烈，為贏取禮物鬥快舉手答問題。



玩完遊戲，陳詠謙介紹另一位「試當真」成員火柴，原來他負責為《CLS聖誕騷》製作了一首全新聖誕歌《聖誕老人過聖誕》，而這首歌在活動當日下午才完成製作，可說「新鮮滾熱辣」。

之後再邀請同樣是「試當真」的Ernest上台，與Jessica、Gareth.T、火柴，四人一起獻唱《聖誕老人過聖誕》，令現場氣氛再度升溫。

最後Jessica、Gareth.T送上二人為是次企劃而創作、近日的大熱合唱聖誕歌《雪不完的浪漫》，為首場「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」音樂企劃－《CLS聖誕騷》，添上甜蜜浪漫。