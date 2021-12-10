  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕2021】朗豪坊聖誕音樂企劃　陳苡臻+湯令山現身齊合唱

娛樂 16:25 2021/12/10

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《CLS聖誕騷》

朗豪坊聯同音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的Shuffle & Repeat，於聖誕舉辦「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」音樂企劃，並在12月舉辦三場《CLS聖誕騷》。

此演出邀請得3大熱爆網絡平台「試當真」、「小薯茄」及「FHProductionHK」，聯同一眾人氣歌手，製作3首全新聖誕歌曲，並親臨朗豪坊獻唱，與一眾樂迷迎接聖誕佳節。

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪

陳詠謙分享音樂會構思
 
昨天（12月9日）首場「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」－《CLS聖誕騷》正式展開，頭炮由「試當真」女神陳苡臻（Jessica）、夥拍新生代唱作歌手湯令山（Gareth.T），來到朗豪坊4樓通天廣場舞台，吸引數百人駐足圍觀，場面熱鬧。
 
當晚音樂人陳詠謙率先上台，講解今次《CLS聖誕騷》整個企劃的構思：「眼見近年香港樂壇出現了不少有實力的新晉歌手，加上新興媒體大行其道，於是我向朗豪坊提出，在年尾的時間，找來一些出眾的新媒體、聯同新生代有潛質的歌手，舉行一個網絡與音樂的跨界別合作，也成就了今次《CLS聖誕騷》的誕生。」

（左起：Gareth T、 Jessica、Ernest、火柴仔。

Jessica與Gareth.T分享感受

接著Jessica與Gareth.T一起上台與觀眾打招呼，分享兩人音樂上的合作，當中以Jessica感受最深，她說：「我們合作了《雪不完的浪漫》，其實在製作過程中，有Gareth.T令我好放心，但他的頭腦實在轉得太快，很難跟到他的步伐。」

旁邊的Gareth.T解釋稱：「其實今次合作非常開心，我會努力學習說話慢一步，讓身邊合作夥伴可以與我同步。
 
眾人分享參與《CLS聖誕騷》音樂企劃的感受後，兩人一起合唱了Gareth.T的作品，包括《Honest》以及新歌《勁浪漫 超溫馨》。

Gareth T與Jessica 合照。

齊合唱聖誕歌

除以歌會友，大會還安排「MV大考驗」有獎問答遊戲環節，台下觀眾反應相當熱烈，為贏取禮物鬥快舉手答問題。
 
玩完遊戲，陳詠謙介紹另一位「試當真」成員火柴，原來他負責為《CLS聖誕騷》製作了一首全新聖誕歌《聖誕老人過聖誕》，而這首歌在活動當日下午才完成製作，可說「新鮮滾熱辣」。

之後再邀請同樣是「試當真」的Ernest上台，與Jessica、Gareth.T、火柴，四人一起獻唱《聖誕老人過聖誕》，令現場氣氛再度升溫。

最後Jessica、Gareth.T送上二人為是次企劃而創作、近日的大熱合唱聖誕歌《雪不完的浪漫》，為首場「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing」音樂企劃－《CLS聖誕騷》，添上甜蜜浪漫。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
13:02 2021/12/09
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
18:39 2021/12/09
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬　姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲
今日 11:37
【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬　姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲

你可能感興趣

【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
13:02 2021/12/09
【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
18:39 2021/12/09
【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我
【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬　姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲
今日 11:37
【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬　姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲
陳詠謙 網絡熱話 聖誕節 音樂會 商場

最高瀏覽

【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
12:01 2021/12/09
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩
16:53 2021/12/09
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩