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【覆核刑期】前警員涉非禮女童加刑至5年　上訴庭指須判阻嚇刑罰以儆效尤

社會 16:18 2021/12/10

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答辯人余俊鑫。（資料圖片）

前男警涉於2017至2018年間經社交媒體認識6名11至14歲女童，分別非禮女童及與女童非法性交等，早前於區域法院就非禮等共8罪，被判監46個月。涉案前男警服刑完畢後，律政司早就刑期提出覆核獲批，上訴庭改判囚5年。上訴庭今（10日）頒下判詞指，原審法官未視答辯人於案發時為警員為加刑因素，上訴庭指警員於執行法律時角色重要，若有警員違法，法庭須以阻嚇性刑罰，以儆效尤及維持公眾信心。

上訴庭於判詞指，本案是一宗極度差劣的孌童癖者經社交媒體狩獵年輕女子的案件，涉及6名11至14歲女事主。本案答辯人余俊鑫（35歲）與案中事主年齡相距大，答辯人掩飾真正身分誘騙事主，上訴庭認為原審法官於判刑時，未能適當反映整體案件嚴重性。

上訴庭指本案答辯人多次犯案，原審法官未視答辯人於案發時為警員屬加刑因素。上訴庭指警員於執行法律時角色重要，執法時須維持公眾信心及信任，若有警員違法，法庭須判以阻嚇性刑罰，以維持公眾信心及以儆效尤。

上訴庭指答辯人持續犯下令人震驚的罪行，雖然他於犯案時或沒有利用警員身份犯案，但亦嚴重違反責任及公眾對其信任。上訴庭續指本案於區域法院處理，最高判刑上限為7年。上訴庭認為以本案情節應於高等法院處理，考慮過案情等因素後，上訴庭認為適當的判刑起點為9年，基於判刑上限作調整後，刑期改為5年8個月，由於本案屬覆核，以及答辯人已服刑完畢，須重新服刑，故改判入獄5年。

涉案答辯人早前承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共8罪，被判囚46個月，已於3月初刑滿出獄。

案發時答辯人隸屬毒品調查科，案情指，答辯人於2018年經社交媒體認識1名女童，她指會作兼職女友，並介紹另兩名女童12歲及11歲女童予答辯人，答辯人要求兩人替他口交，其中1名女童替他手淫，事後余分別付兩人200元。
 
及後其中1名女童被母親發現援交報警，警方拘捕答辯人，調查期間發現有另3名受害女童。答辯人被捕後曾獲准保釋，期間再犯案，他當時與友人及14歲的女童喝酒，由答辯人送醉酒女童回家，並於其住所樓層梯間強行與她性交。

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記者：林育慧

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