【死因研訊】8旬翁疑被誤拔喉後亡　心臟科專家指護士錯姿勢拔喉致不可迴轉

▲ 心臟科專科醫生、專家證人王國耀。（梁錦麟攝）

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士疏忽致死者出現空氣栓塞，最終不治，死因研訊今（10日）續。心臟科專家證人作供稱，死者本來血管已有問題，被護士以錯誤姿勢拔喉後，令事件達致不可迴轉的地步。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分因急性心肌梗塞不治，終年83歲。

心臟科專科醫生、專家證人王國耀今作供稱，是次事件由一連串問題發生，死者在入院前已有血管病史，故於2016年4月放置支架，並於5月20日作電腦掃瞄。惟死者於同日跌斷髖關節，需進行骨科手術。

王指，死者在手術前未有心臟科醫生進行檢查，王認為若心臟科醫生經諮詢，未必會進行手術。王續指，死者於手術後血色素下降，故醫療團隊替死者進行輸血，惟死者當時心臟、血管均有問題，在大量輸血下或導致隨後的心肌梗塞。王又指，死者經超聲波檢查後，被發現心臟前降支血管不太活動，心臟功能只有3成，似乎和輸血有關。

王續指，若當時骨科醫生有用藥令死者血液變稀，或可以防止及後的心臟病發。在一連串問題後，死者於5月27日早上開始恢復意識，並可以離開深切治療部。王指及後有護士未有依照守則為病人拔喉，相信因此出現空氣栓塞。

王又指，正確拔喉姿態為「頭低腳高」及呈30度，以防空氣進入靜脈。王解釋，因為當病人平臥及至「頭低腳高」時，血液一定存在於血管內，減少空氣進入血管的機會。王指，死者本來血管已有問題，被護士以錯誤姿勢拔喉後，令事件去到不可迴轉的地步。

王再指，死者在搶救後情況穩定，但在搶救期間心跳緩慢，未能即時看到影響，故此在翌日早上出現的ST上升型心肌梗塞（STEMI：ST elevation myocardial infarction） ，王指與拔喉姿勢有關。

死因研訊今午續。



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記者：梁錦麟