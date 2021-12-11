【港康碼】內地、澳門均有個資保障法律法規　私隱專員：要求嚴謹過香港

▲ 私隱專員鍾麗玲。（陳永康攝）

「港康碼」昨日（10日）9時開放登記，市民需實名登記，並上載居住地址及出行記錄等資料，待正式通關時再轉為「粵康碼」或「澳康碼」。個人資料私隱專員鍾麗玲指，已經檢視「港康碼」，認為符合保障資料的原則，而所有資料都儲存、處理過程都發生在香港，如發生洩漏可向公署求助。

她又指，內地有網信辦，澳門則有個人資料保護辦公室，且兩地均有類似或更嚴謹的個人資料保護的法律法規，市民若懷疑個人資料遭洩漏，則可以向對應部門求助。

▲ 12月10日開始「港康碼」可以登記。（曾耀輝攝）

通過所需的「港康碼」需要收集姓名、住址及行程記錄等資料，且涉及內地、澳門及香港三地，會否令懷疑個人資料洩露的市民求助無門。鍾麗玲否認相關說法，她指不會出現「無王管」狀況。

她指出，內地由網信辦負責處理個人資料外洩情況，而內地在今年11月已經實施《個人信息保護法》，法律要求如果發生個人資料外洩，需要立即通知當局以及被洩露人，而內地更即擬出台《網絡數據安全條例》，要求發生安全事件八小時內向管理部門報告，「可以說內地的法律要求更加嚴謹。」

▲ 私隱專員鍾麗玲。（陳永康攝）

在澳門的對應部門則是「個人資料辦公室」，若出現資料洩露，則要根據《個人資料保護法》保護個人私隱，「同香港《私隱條例》類似，而且如果有人違反條款，澳門個人資料辦公室可處以罰款，是刑事罪行。」

她解釋，目前「港康碼」無論是上傳資料、核實身份、判定是否有風險及最後轉成「粵康碼」或「澳康碼」，整個過程都發生在香港境內，若資料洩露，無論是衛生署還是其他公營機構，都會向私隱專員公署匯報，署方便可即時介入。

負責機構 各地法律法規 罰則 香港 個人資料私隱專員公署 《個人資料（私隱）條例》（1996年生效） 可判罰港幣5萬元及監禁2年；違反部分條文可構成罪行；專員有權作出刑事調查、提出監控，或轉介個案予警方及律政司。 內地 網信辦 《個人信息保護法》（2021年生效） 拒不改正罰款100萬以下；情節嚴重罰款罰款5000萬以下等；構成犯罪可追究刑事責任等。 澳門 個人資料保護辦公室 《個人資料保護法》（2005年生效） 根據不同情況處以罰款或監禁。

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記者：袁澍