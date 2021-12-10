【最新優惠】麥當勞APP用戶使用指定捐款券　即有機會抽中叱咤門票

▲ 麥當勞「$1大可樂」下周回歸，APP用戶使用指定捐款券有機會抽中叱咤門票。（麥當勞提供）

麥當勞App下周一（13日）起推出多款優惠，包括「$1大可樂」優惠將於下周回歸，麥當勞App用戶於App內使用指定捐款券，更有機會抽中叱咤樂壇流行榜頒獎典禮門票兩張。

麥當勞App推出多款優惠，包括「$1大可樂」、「$12脆香雞翼配飲品(細)」、「$17魚柳飽配飲品 (細)」及「$18 雞蛋漢堡飽配新地」。

另外，麥當勞與商業電台881903攜手推出「商業電台x 麥當勞：支持麥當勞叔叔之家」活動。麥當勞App用戶於12月13日至17日期間，於App內使用上述活動的指定捐款券，即可有機會獲得「Katch優惠平台熱切呈獻《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亞洲國際博覽館亞博十五年音樂再起飛」門票兩張。

活動只需於12月17日下午11時59分或之前成功於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，即可捐款港幣90.3元予香港麥當勞叔叔之家。是次捐款活動將按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲門票2張。每位合資格的麥當勞App會員可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於12月22日通過登記電話及電郵公佈。

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責任編輯：李榮忠