【胎記女孩】天生臉血管畸形歷27次激光手術　7歲女童術後忌曬太陽心願去海邊玩

▲ 7歲女童禹岑天生臉部血管畸形，至今已經歷了27次激光手術。

台灣7歲女童禹岑天生臉部血管畸形，至今已經歷了27次激光手術。由於她接受激光手術後不能曬太陽，去海邊玩耍本來平常不過的小朋友活動，對她來說卻如心願般。禹岑媽媽早前給女兒寫了一封信，講述由禹岑出生發現臉部血管畸形，到接受了27次激光手術的心路歷程。

據「陽光基金會」提供的資料，禹岑媽媽憶述誕下女兒後，見到她臉部有4分3佔滿紅色胎記，當時只好努力忍著不落淚。後來求醫確診禹岑臉上的胎記是血管畸形，未滿一歲前四處求醫。由於對血管畸形不了解，父母帶禹岑看過皮膚科、小兒科、眼科、神經內科、整形外科等，禹岑因一些不需要的檢查而吃了不少苦頭。

媽媽心痛女兒捱了不少苦

禹岑由一歲左右已展開一連串治療，不斷打針、抽血及進出醫院，臉上的胎記淡化又反紅。媽媽一度感到無奈且徬徨，又感慨︰

陪你治療6年多來，每次雷射（激光）都是哭完再把淚擦乾，『來，我們再繼續！』這些已是我們的日常。

接受激光手術後，禹岑臉上的紅斑不能曬太陽，但她總是期待有一天能去海邊。直至她5歲時，父母終於趁著一個陰天帶她去海邊圓夢，看到女兒在海邊的興奮心情，媽媽百感交集︰

那瞬間我多麼心痛，一般孩子能做的事，對你卻這麼難。

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每次安慰「再努力一次」

隨著禹岑長大，她漸漸知道別人對自己指指點點嘲笑，也想放棄治療，她每次激光手術前都問媽媽是否最後一次，媽媽只能安慰她再努力一次。禹岑已做了27次激光手術，父母會一直在她旁邊陪伴，成為她繼續勇敢向前跑的力量。

禹岑媽媽提及血管瘤或血管畸形的藥物、激光手術、壓力衣等全都要自費，對父母而言是一筆龐大費用，有家長為了幫孩子治療，甚至賣車、賣樓、孭卡數。她分享女兒的經歷，希望有需要的血管瘤家庭也能來到陽光基金會，彼此扶持走下去。

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責任編輯：王明芳