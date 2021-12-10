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【性侵脫罪】涉性侵13歲女同學17歲男生脫罪　官質疑女事主說法

社會 16:42 2021/12/10

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17歲美籍男生涉於2019年，多次強逼當時年僅13歲的女同學性交，男生今（10日）於東區法院被裁定4項控罪全部罪名不成立。（資料圖片）

17歲美籍男生涉於2019年，多次強逼當時年僅13歲的女同學性交，男生早前被控以威脅促致他人作非法的性行為等4罪受審。男生今（10日）於東區法院被裁定4項控罪全部罪名不成立，男生兼獲訟費。裁判官指女事主或在經引導下作供，質疑女事主聲稱曾遭性侵的說法。

涉案被告被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項與年齡在16歲以下的女童非法性交、及1項以威脅促致他人作非法的性行為罪。

裁判官今裁決時指，女事主早前於接受辯方盤問下承認，她在上庭作供前，曾與1名曾遭性侵的友人商討上庭作供需注意的事項。裁判官認為，女事主或在經引導下作供。

裁判官又指出，女事主聲稱自己遭被告性侵後患有創傷後遺症，惟觀乎辯方所呈上的女事主社交媒體照片，女事主於事後仍跟被告出席船河派對，兩人身穿泳裝，合照時並站在一起，裁判官因此質疑女事主聲稱曾遭性侵的說法。

裁判官另指，根據女事主友人的書面供詞，友人曾於指稱案發後目睹女事主在聚會中，送被告前往的士站離開，裁判官因而質疑女事主的行為與其聲稱遭性侵後的反應並不相符。

裁判官因此裁定被告4項罪名不成立，辯方並申請訟費，遭控方反對，裁判官聽罷雙方陳詞後，決定批准訟費申請。

被告面對的4項控罪指，被告於2019年4月至5月期間某天，在香港島某個會所的2樓男淋浴間，向女事主作出嚴重猥褻行為，以及另外兩度於港島區另一會所，與未成年的女事主非法性交。被告另被控於同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台，以威脅手段，即聲稱不會離開上址，促使女事主作非法的性行為。


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記者：楊詠渝

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