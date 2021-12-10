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古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發　伍家謙「重操故業」當新聞主播？

娛樂 15:09 2021/12/10

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伍家謙在片段「重操故業」當新聞主播。

古天樂、劉青雲主演的科幻動片《明日戰記》蓄勢待發，在本周發放一條充滿神秘感的段片後，電影公司在今日（12月10日）在官方社交平台上載另一新片。

片中，由前TVB記者伍家謙扮演新聞主播報道特別新聞，表示有隕石將襲擊地球，並指隕石上有生命跡象，空軍已作出戒備。

影片並提網民在12月17號晚上8時留意身邊大型TV wall、港鐵及巴士站數的碼屏幕，相信該片的宣傳將鋪天蓋地。

最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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