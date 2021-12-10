古天樂新片《明日戰記》蓄勢待發 伍家謙「重操故業」當新聞主播？ 娛樂 15:09 2021/12/10 分享： 熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗 ▲ 伍家謙在片段「重操故業」當新聞主播。 古天樂、劉青雲主演的科幻動片《明日戰記》蓄勢待發，在本周發放一條充滿神秘感的段片後，電影公司在今日（12月10日）在官方社交平台上載另一新片。 片中，由前TVB記者伍家謙扮演新聞主播報道特別新聞，表示有隕石將襲擊地球，並指隕石上有生命跡象，空軍已作出戒備。 影片並提網民在12月17號晚上8時留意身邊大型TV wall、港鐵及巴士站數的碼屏幕，相信該片的宣傳將鋪天蓋地。 最新影片推介：《全民造星IV》熱門人馬專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光 投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準 14:55 2021/12/06 【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光 投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準 【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義 曾為梅姐常借錢給朋友而生氣 18:08 2021/11/11 【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義 曾為梅姐常借錢給朋友而生氣 【梅艷芳】劉培基回港出席白雪仙飯局 夥梅姐伯樂蘇孝良憶80年代 今日 13:43 【梅艷芳】劉培基回港出席白雪仙飯局 夥梅姐伯樂蘇孝良憶80年代 你可能感興趣 【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光 投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準 14:55 2021/12/06 【明日戰記】古天樂新作最新片段曝光 投資逾4億元撐本地製作：香港特效達國際水準 【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義 曾為梅姐常借錢給朋友而生氣 18:08 2021/11/11 【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義 曾為梅姐常借錢給朋友而生氣 【梅艷芳】劉培基回港出席白雪仙飯局 夥梅姐伯樂蘇孝良憶80年代 今日 13:43 【梅艷芳】劉培基回港出席白雪仙飯局 夥梅姐伯樂蘇孝良憶80年代 古天樂 伍家謙 劉青雲 導演 電影 科幻片