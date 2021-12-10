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【非法勞工】一連4日反黑工搜查25個地點　拘20人

社會 17:10 2021/12/10

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入境處拘捕13名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。（政府新聞處提供）

入境處一連4日（12月6日至12月9日）在全港各區展開代號「促進行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕13名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了25個目標地點，包括魚檔、健身中心、按摩店、裝修中單位、回收場、住宅大廈、餐廳、零售店舖及貨倉，共拘捕14名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男9女，年齡介乎30至67歲。當中4名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，3名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男1女，年齡介乎43至56歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1男1女，年齡分別為49及36歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

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記者：黃穎津

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