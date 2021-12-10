【食物安全】比利時等3地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ ​比利時、巴基斯坦和意大利部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食安中心今日（10日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指比利時安特衞普省和意大利艾米利亞——羅馬涅大區里米尼省爆發高致病性H5N1禽流感，以及巴基斯坦開伯爾-普什圖省Peshawar和Bannu區爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與巴基斯坦只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從巴基斯坦進口約134萬隻禽蛋；從比利時進口約25公噸冷藏禽肉，以及從意大利進口約770公噸冷藏禽肉及約77,000隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡比利時、巴基斯坦和意大利當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津