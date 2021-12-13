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【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀

社會 11:22 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

骨科專科醫生陳偉霖指，髖關節置換不只是老人專屬的問題，年輕人亦會出現膝關節退化問題，

疫情下，行山或跑山成為港人消遣活動之一。骨科專科醫生陳偉霖表示，其實香港的山高低起伏大， 特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，建議多做鍛鍊髖關節肌肉，如抬腿動作及拉筋等，強化保護滑囊及軟骨，讓髖關節柔韌度提高，減低唇撕裂情況。

骨科專科醫生陳偉霖在《TOPick診症室》節目中指，髖關節置換不只是老人專屬的問題，年輕人亦會出現膝關節退化問題，因年輕病人喜歡跑山至10多公厘，特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，加上轉方向及快，令骨節唇易撕裂，但有病人可能當普通肌肉損傷醫治就會延遲診斷又補充指，其他運動如跳舞，特別需要髖關節灣曲幅度大 ，亦有機會唇撕裂。

陳醫生提醒，大部分人平時走路或日常生活未必察覺到，因為痛楚較深入，特別做一些髖關節彎曲大動作，如蹲下或上樓梯時髖關節彎曲大，落樓梯時需做減速動作，一般患者會告訴髖關節不舒服，偶然感到卡著，這些情況要留意，以往個案中有甚麼年輕病人需做全膝關節治療詳細內容，密切留意星期一晚10時《TOPick診症室》

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責任編輯：余思嵐

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