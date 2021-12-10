  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】BLACKPINK Lisa後再有韓星確診　崔始源已打兩劑疫苗仍中招

娛樂 17:38 2021/12/10

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

SJ崔始源宣布確診。

南韓疫情升溫，人氣組合Super Junior（SJ）成員崔始源今日確診新冠肺炎，崔始源所屬的SM事務所發聲明證實此事，崔始源於9月已完成第2劑疫苗注射，但今日接獲確診通知，現時已取消所有工作行程及進行隔離，明天也取消為《MAMA音樂頒獎禮》擔任頒獎嘉賓。

最新影片推介：《全民造星IV》大熱人馬訪問

崔始源停工自我隔離

崔始源也是Super Junior第二位確診成員，之前成員神童便於11月12日確診，其他成員也要接受檢測。

韓國媒體報道，Super Junior成員崔始源透過經理人公司表示，於今日（12月10日）收到檢測陽性通知，現時已配合政府檢疫措施，在家進行居家檢疫及自我隔離，將停止所有活動行程，包括原定明天出席Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）亦將無法參加。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測

韓國新冠肺炎疫情仍未受控，日前曾演《咖啡王子》的尹恩惠就在IG發文證實確診。

而BLACK PINK成員LISA在上月24日，亦發出聲明表示確診新冠肺炎，其他3名成員Jennie、Rosé及Jisoo雖未列作緊密接觸者，仍須接受了PCR檢測。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測
20:33 2021/11/24
【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測
【GD拍拖】G-Dragon被爆秘戀BLACKPINK成員　跟Jennie別墅約會斷正
10:50 2021/02/24
【GD拍拖】G-Dragon被爆秘戀BLACKPINK成員　跟Jennie別墅約會斷正
【凍齡秘訣】42歲韓星河智苑出道23年依舊童顏　公開凍齡秘方日食3個檸檬
16:55 2020/08/18
【凍齡秘訣】42歲韓星河智苑出道23年依舊童顏　公開凍齡秘方日食3個檸檬

你可能感興趣

【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測
20:33 2021/11/24
【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎　其他3位成員已接受檢測
【GD拍拖】G-Dragon被爆秘戀BLACKPINK成員　跟Jennie別墅約會斷正
10:50 2021/02/24
【GD拍拖】G-Dragon被爆秘戀BLACKPINK成員　跟Jennie別墅約會斷正
【凍齡秘訣】42歲韓星河智苑出道23年依舊童顏　公開凍齡秘方日食3個檸檬
16:55 2020/08/18
【凍齡秘訣】42歲韓星河智苑出道23年依舊童顏　公開凍齡秘方日食3個檸檬
娛樂人物職業 組合 Super Junior 南韓 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 MAMA

最高瀏覽

【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
12:01 2021/12/09
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩
16:53 2021/12/09
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩