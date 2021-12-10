【新冠肺炎】BLACKPINK Lisa後再有韓星確診　崔始源已打兩劑疫苗仍中招

▲ SJ崔始源宣布確診。

南韓疫情升溫，人氣組合Super Junior（SJ）成員崔始源今日確診新冠肺炎，崔始源所屬的SM事務所發聲明證實此事，崔始源於9月已完成第2劑疫苗注射，但今日接獲確診通知，現時已取消所有工作行程及進行隔離，明天也取消為《MAMA音樂頒獎禮》擔任頒獎嘉賓。

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崔始源停工自我隔離

崔始源也是Super Junior第二位確診成員，之前成員神童便於11月12日確診，其他成員也要接受檢測。

韓國媒體報道，Super Junior成員崔始源透過經理人公司表示，於今日（12月10日）收到檢測陽性通知，現時已配合政府檢疫措施，在家進行居家檢疫及自我隔離，將停止所有活動行程，包括原定明天出席Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）亦將無法參加。

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【BLACKPINK】BLACKPINK成員Lisa確診新冠肺炎 其他3位成員已接受檢測

韓國新冠肺炎疫情仍未受控，日前曾演《咖啡王子》的尹恩惠就在IG發文證實確診。

而BLACK PINK成員LISA在上月24日，亦發出聲明表示確診新冠肺炎，其他3名成員Jennie、Rosé及Jisoo雖未列作緊密接觸者，仍須接受了PCR檢測。