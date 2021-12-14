【超市大搜查】逾三成兒童潤唇膏含礦物油物質或致癌　9款不含礦物油成分兒童潤唇膏名單

天氣轉凍及乾燥，為防嘴唇爆拆，不少媽媽都會買兒童潤唇膏給子女。但選購兒童潤唇膏時，要留意是否含有礦物油成分，因有研究指，潤唇膏含礦物油物質或致癌。TOPick近日檢視市面21款兒童常用的潤唇膏，發現逾三成兒童潤唇膏含礦物油成分，總結後推介9款不含礦物油成分兒童潤唇膏，小朋友可安心使用。

消委會早前引述研究，指礦物油成分中可能含有「礦物油飽和碳氫化合物」（MOSH）及「礦物油芳香碳氫化合物」（MOAH），前者可在體內脂肪組織及內臟積存，後者有部分物質被懷疑具有基因毒性和致癌性。消委會呼籲，嬰幼兒及小童應儘量避免選用含礦物油成分的唇部產品，如潤唇膏含以下成分，便顯示該產品可能含有礦物油物質：

礦脂（petrolatum）

礦物油（paraffinum liquidum/ mineral oil）

石蠟（paraffin）

微晶蠟（cera microcristallina/ microcrystalline wax）

礦蠟（ceresin/ ozokerite）

合成蠟（synthetic wax）

聚乙烯（polyethylene）

聚丁烯（polybutene）

聚異丁烯（polyisobutene）

TOPick近日走訪包括百佳、萬寧、惠康、屈臣氏、LOG-ON、sasa等，檢視市面上21款常用兒童潤唇膏，結果發現，有9款兒童潤唇膏包裝包裝註明不含礦物油成分，當中包括曼秀雷敦什果冰小小潤唇膏(草莓) 、kiss Me Mommy 強效無添加潤唇膏等。

詳細9款不含礦物油成分兒童潤唇膏名單：

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不過，在是次檢視中，亦發現其中6款兒童潤唇膏含有礦物油成分，從標籤所見，包括Hello Kitty草莓香味潤唇膏，含礦物油成分礦物油（paraffinum liquidum）、Cute Dog檸檬味潤唇膏，含礦物油成分礦脂（petrolatum）。

詳細6款含礦物油成分的兒童潤唇膏名單：

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另在是次檢視中發現，部分潤唇膏在包裝上並未註明成分，當中包括以下6款：

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皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，嬰幼兒皮膚幼嫩，潤唇膏所含礦物油成分，會增加致敏機會及對器官造成影響，因此為兒童選擇潤唇膏時，以不含色素、香料、防腐劑及礦物油為佳，如揀選含香料和色素的潤唇膏，則較易引起過敏，令小朋友覺得嘴唇痕癢、不適及發炎，甚至變「孖潤腸」。

他又提到，小朋友較喜歡舔唇，潤唇膏易吞服入肚，故此為小朋友選擇潤唇膏時，毋須選多功能如有色、有閃粉等，改為選擇基本型即可。

此外，國際消費者研究及測試機構（ICRT）曾檢測市面常見潤唇膏，發現潤唇膏安全表現參差，部份含有潛在致癌物礦物油MOAH及MOSH。ICRT認為礦物油物質的危害大小與體重有關，兒童體重較輕，故危害性更大。檢測結果顯示，有3款兒童潤唇膏取得5*安全評級。沒有檢出MOSH及MOAH。ICRT列出6款推薦、適合不同年齡層使用的兒童潤唇膏安全名單，以及不推薦使用的兒童潤唇膏。

詳細ICRT推薦6款兒童潤唇膏較安全名單：

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ICRT列出9款不獲推薦使用兒童潤唇膏：

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同場加映：消委會報告9款不含MOSH及MOAH安全潤唇膏名單：

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責任編輯：黃存新