【立法會選舉】選委界別候選人談青年議題　觸及躺平、生育率低等問題

▲ 選委界別候選人今日與青年交流.（林振昇Facebok）

立法會選舉最後9天。今日有48名選委界別候選人，出席交流會，與香港各界青年分享對青年議題的看法，包括生育、居所、「躺平」等等。

候選人有1.5分鐘時間發表青年相關意見，再回應指定的題目。新世界研究部主管洪雯指出，「躺平主義」會影響經濟競爭，若沒有家底的青年選擇躺平，更會增加社會福利負擔，但她認為，沒有青年希望「躺平」，只是社會沒有給予，青年人發揮自我的機會。

律師會理事江玉歡直指，「躺平」不能成為主流，因青年去到30多歲時始成為他人的導師，抱住「躺平」想法會影響往後幾代，又指身邊不少父母都擔心子女選擇「躺平」，失去奮鬥精神。

民建聯陳凱榮則稱，「躺平」多出現於發達社會上，出現於香港是因為學歷眨值、產業單一，而且樓價高昂，使青年人不敢結緍、生育，提倡港府要將產業多元化，並興建更多住屋。

另外，有候選人關注香港生育率低的情況。全國港澳研究會理事周文港認為，問題除了與個人選擇有關，還涉及社會壓力、居住空間及政府支援等，認為要檢討標準工時、生育金等，也要開創長期就業工作，以及為女性提供工作友善措施。

今次交流會，是由多名年青選委發起，包括全國青聯副主席梁宏正、新鴻基地產執行董事郭基煇、麗新高級副總裁林顥伊等。

選委界別一共有51人參選，詳細參選名單：https://bit.ly/3waU8c6

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責任編輯：陳宛彤