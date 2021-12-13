【抗癌勇士】兩孩媽患肺腺癌四期活了7年　辦攝影展當生前喪禮：現在更精彩

▲ 七年前，Pelly確診患上肺腺癌第四期，這些年間曾轉移腦膜，但她說現在活得比以前精彩。

「患癌後的第二人生，比以前活得更精彩。」7年前，Pelly確診患上肺腺癌第四期，毫無徵兆。為了家人，她積極治療，雖曾經歷肺積水，癌細胞轉移至腦膜、肋膜，但她仍做兼職、打羽毛球、去旅行、報攝影班，為拍照而攀山越嶺等日出，四處遊歷。癌症，令她尋獲人生目標，不再是「返工等放工」的「打工仔」。最近她更舉辦個人攝影展，視作生前喪禮，藉此與親友相聚。

▲ Pelly笑言，找到興趣、目標後，只顧拍攝，好像忘記了身體的痛楚。（曾嘉文攝）

毫無徵兆下確診患癌

那刻覺得所有東西也要完結了，沒有希望。第一時間在想，沒有人煮飯、做家務了。

現年50多歲的Pelly育有兩名子女，患癌前是會計文員，過著朝九晚五「打工仔」生活，上班等下班。2014年一次定期身體檢查，她被發現肺部有陰影，確診罹患EGFR基因突變肺腺癌第四期，肺部最大的腫瘤約為5cm，並有數個約1cm的小腫瘤。她坦言晴天霹靂，既擔心無法照顧家人，亦擔心影響子女的情緒、學業。

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第四期不等於末期，醫生沒說還剩多少日子，但指癌細胞有機會轉移腦膜。當時，長子和幼女分別為16歲、14歲。她安慰子女說，此病有藥可吃，視作長期病患就可以，不必害怕。為了家人，她堅強活下去。

家人是支撐我的最大動力。若我沒提不起勁、很消極的話，他們也會不開心。我想他們放心，所以繼續撐下去。這條路要繼續走，不能退後。

Pelly沒吸煙習慣，平日只會小酌怡情，喝酒精濃度低的酒。患癌後，子女相當著緊其飲食，兒子不准她喝酒，女兒則不許她吃魚生；二人亦主動幫忙煮飯、做家務，減輕爸爸的擔子。升上大學後，長子修讀生物科技，冀畢業後幫助媽媽治病；女兒實習時，亦選擇與醫療相關的工作。

▲ 患癌後，Pelly仍不時與家人去旅行，曾遊歷台灣、日本、加拿大、南韓等地。（相片由受訪者提供）

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由打工仔變攝影愛好者

「找到興趣後，就好像忘記了痛楚。」2016年，Pelly開始學攝影，由快門、光圈等基本技巧學起，每星期總會外出拍照。「看到別人的相片拍得很美，所以想學。」她曾揹着重甸甸的攝影器材，於凌晨三時登上大帽山山等日出、看雲海，那時她剛抽完肺積水。饑寒交逼等至七時許，最終吃白果，惟她仍覺值得，總算體驗過。

因為攝影，Pelly認識了不少朋友。日出看不成，但她看過許多同樣美麗的風景，拍下一幀幀令人讚嘆的相片——馬鞍山、古洞馬草壟的日落，夜間在大埔松仔園出沒的蝴蝶、飛蛾、蜘蛛和青蛙等。她更多次往內地攝影，梅州豐順埔寨火龍、韶關蝴蝶、汕尾白梅，打鐵情景和瑤寨面貌都一一映入鏡頭。

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她說，韶關那趟行程經常下雨，穿了雨衣也滲水。拍攝蝴蝶要「等運到」，一有陽光就有蝴蝶，蝴蝶一來就馬上拍照，不然很會飛走。為了蝴蝶、飛蛾，她會趴在地上，貼著地面拍照，故致肺部、胸口受壓，容易氣喘。縱然辛苦，她仍堅持：

可以外出時，就瘋狂拍照。一個行程只有一兩張滿意的，已很值得。例如日落，拍攝出來的效果更美，與肉眼看到的不一樣。

▲ Pelly曾在松仔園夜攝蝴蝶，這是她最喜歡的相片之一。她說當時要貼著地面拍照，才可拍到此效果。（曾嘉文攝）

轉工扶助癌症同路人

患癌後的她繼續工作，活得「瘋狂」。確診那年，Pelly接受電療，服用標靶藥。藥物副作用令她容易疲累、出紅疹，但她沒當自己是病人，只要體力許可，必往外走。「不想無所事事，經常想著這個病。」2014年年尾，她重返公司，轉為每周工作三日，做了近三年。

2017年8月，她轉往癌症資訊網擔任秘書。任職期間，癌細胞轉移至腦膜，肺積水再現，惟至去年9月她才離開職場。能夠幫助同路人，提供建議、開解他們，Pelly覺得甚有意義。曾有患者前來索癌症資訊，與之分享抗癌經歷後，對方重燃希望，愁眉苦臉地前來，臉帶笑容地離開，並大讚Pelly，認為她一點也不像患癌。

「出現肺積水後，我才覺得自己是病人，知道病情會一直轉差。」2017年3月，肺膜腫瘤曾引發肺積水，腫瘤更一度變大。2020年4月，最擔心的「災難級」事情發生了：癌細胞轉移至腦膜，出現兩顆約1cm的腫瘤，服用標靶藥後消失。今年1月，肋膜腫瘤引發肺積水，但無法抽出肺水，需做微創手術。

▲ 完成第一次化療後，Pelly再次長出頭髮，拍照留倩影。（相片由受訪者提供）

把相展當作生前喪禮

目前，Pelly兩邊肺仍有數顆腫瘤，左肺有積水；雖腦膜沒腫瘤，但仍需繼續服用標靶藥 。然而，患癌7年，她說最辛苦不是生腫瘤，而是生頭瘡，屬於「災難性」的藥物副作用。上月尾，某天醒來後，她發現頭髮全都濕了，枕頭也沾染血水跡；頭髮乾透後變硬，黏著頭部，像膠水般黏著，無法分開，洗頭時疼痛萬分，如受酷刑。

「最重要是得舒舒服服，不要受苦，不要捱。若我不行了，想醫生為我打嗎啡，讓我安詳離世。」她斬釘截鐵說，不會辦告別禮，因最怕騷擾別人，只想靜靜離開。

▲ 2017年，Pelly與攝影友好登上大帽山打算影日出，從半夜等到天光，最終卻吃白果。（相片由受訪者提供）

訪問當天，Pelly正舉辦一連五日的攝影展，不少親戚朋友到場支持、探望，包括中學同學、舊同事、癌症病友。期間，一名20多年沒見的舊同事特意到訪，令她相當驚喜。對方更表示，想見證她再辦展覽。Pelly坦言從沒想過辦攝影展，感覺自愧不如，這次剛好有一個地方、目標、藉口讓她與親朋好友相聚，故已當作生前喪禮。

▲ 二十多年沒見的舊同事，特意前來攝影展欣賞作品，探望Pelly。（曾嘉文攝） ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現時，她仍需接受化療，受腫瘤影響，會不時氣喘、背痛、胸痛，最希望能止痛。她明白，照顧癌症病人不容易，故希望自己身體好些，為丈夫和子女煮飯，讓他們回家後吃到溫暖飯菜，不用經常吃外賣。

患上癌症第四期，也可活得精彩。Pelly鼓勵同路人，要活在當下，珍惜時光，也要趁「行得走得」時找到自己的興趣，找到興趣就忘記身體的痛楚。

▲ Pelly說，家人是支撐她走下去的最大動力。（曾嘉文攝）

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記者：黃泳欣