【立法會選舉】12月19日搭港鐵站毋須拍卡付車資　一類交通工具不設免費乘車

▲ 港鐵將於12月19日提供免費乘車服務，進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。（資料圖片）

運房局今日（10日）表示，立法會換屆選舉日（19日）當天，多個公共交通營辦商為全港市民提供免費乘車優惠，當中包括港鐵，詳情如下。

【立法會選舉】本月19日為投票日 運房局：免費乘搭巴士港鐵電車，不過渡輪仍要收費。詳情即看：【下一頁】

港鐵表示，公司將於12月19日提供免費乘車服務，乘客可免費乘搭港鐵（機場快綫除外）、 輕鐵及港鐵巴士，進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士時毋須拍卡或付車費。

發言人提醒，由於當天港鐵車程不會收費，因此港鐵與指定綠色專線小巴及街渡的轉乘優惠和港鐵泊車轉乘計劃於當天不適用。因應免費乘車安排可能會帶來的額外乘客量，港鐵站內及列車上的乘客可能會較多。港鐵指會密切留意當天的車務情況，在有需要時會採取適當的車務措施，以應付乘客需求，車站亦會加派職員協助乘客。港鐵呼籲，乘客乘車時應保持禮讓，留意站內指示，並為行程預留充裕時間。

為城巴及新巴指定路線亦會提供免費乘車優惠，優惠將覆蓋當日頭班至尾班車，不過是次優惠將不包括通宵路線、城巴口岸路線、城巴機場快線、新巴「人力車觀光巴士」路線、城巴非專營路線。公司提醒乘客上車時，仍需要使用八達通拍卡；日常使用現金的乘客要揚聲，以便車長使用相關系統手動紀錄客流量。

同時由於乘客的出行習慣或會改變，公司建議市民，特別是乘搭前往休閒熱點路線的乘客，預留充裕時間乘車，及避免於繁忙時間出門。

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記者：黃穎津