【死因研訊】8旬翁疑被誤拔喉後亡　護理科專家指錯誤可以避免

▲ 8旬老翁疑遭誤拔喉後死亡，死因研訊今續。資料圖片

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士疏忽致死者出現空氣栓塞，最終不治，死因研訊今（10日）續。護理科專家證人作供稱，錯誤是可以避免，但涉事男護不幸地未能想及要在死者臥着時拔喉。專家又指公營醫院病床使用率逾百，護士人手不足，顯示了制度問題。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日凌晨1時58分因急性心肌梗塞不治，終年83歲。

香港護理專科學院院長、護理科專家證人車錫英作供稱，在死者入院後曾於病房內跌斷髖關節。車指當時護士對死者所作的跌倒風險評估不足，未能提醒同事，但即使做足程序下，亦不能百分百確保死者不會跌倒。

車續指，護士通常在交更後會作全面性評估，故病人在護士交更後作靜脈輸液會被記錄，但交更前則不作記錄。車又指，若病人入院時被評跌倒風險低，但隨後情況有變，護士特別留意。車認為在評估中僅詢問7天內有否跌倒屬太短，但每間醫院做法不同，而她的做法是會詢問病人對上一次跌倒是何時。

車又指，移除導管時病人應斜臥10至20度，而涉案男護的錯誤可以避免，但他不幸地未能想起要在死者臥着時拔喉，直言沒有人會拿執業牌照冒險。車又指，公營醫院病床使用率逾百，護士人手不足，顯示了制度問題。

聆訊下周一(13日)續。

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記者：梁錦麟