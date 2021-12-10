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【乳癌篩查】18間長者健康中心下周一起提供乳癌篩查服務　65至69歲婦女會員可參與

社會 18:38 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

衞生署轄下所有18間長者健康中心由下星期一（13日）開始，為合資格婦女會員進行乳癌篩查。（資料圖片）

衞生署今日（10日）宣布，署方轄下所有18間長者健康中心由下星期一（13日）開始，為合資格婦女會員進行乳癌篩查，作為乳癌篩查先導計劃下的部分服務。

在先導計劃下，除署方轄下3間婦女健康中心外，衞生署亦會由13日起在轄下18間長者健康中心，於健康檢查時透過使用個人化乳癌風險評估工具，為65至69歲的婦女會員評估她們罹患乳癌的風險，並適當地為她們提供乳癌篩查服務。登記接受長者健康中心服務的人士須繳付110元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女會員每次須額外繳付225元。如有需要，她們亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。衞生署會為領取綜合社會保障援助、受惠於公立醫院及診所醫療費用減免機制，及長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃下領取級別0院舍券的人士免去服務費用。

凡年滿65歲人士，都可到長者健康中心申請成為會員。長者健康中心為會員提供健康評估（身體檢查）、健康輔導、健康教育和診療服務。

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記者：黃穎津

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