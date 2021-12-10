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布志綸新歌MV以日本為背景　Alan希望令歌迷更掛住鄉下

娛樂 17:10 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Alan客串演新聞主播。

前MR.成員布志綸（Alan），今日推出新歌《想再和你看煙花》換上電子音樂程式版本，走進懷舊與淒美的世界，為配合歌曲同步推出的MV也充滿浪漫狂想！

Alan分享：「我以日常的創作模式，以簡單的chord progression寫好旋律，但若又再次以結他編樂會很沉悶，所以跟監製Edward Chan及舒文研究，嘗試以EDM的曲風製作《想再和你看煙花》。」負責編曲的Jhen F把曲風變成充滿80年代日系感覺，徹底為Alan的旋律換裝。

歌曲主題定為「珍惜」。

與首度合作的詞人王樂儀溝通後，歌曲主題定為「珍惜」。Alan說：「如果末日真的到來，你最想跟自己最珍惜的人做些甚麼呢？」煙花雖然燦爛，但跟最愛的人一同觀看，就是Alan與王樂儀想在這歌中營造的末日浪漫。歌曲MV順利成章以迎接末日時萌芽的愛情作為故事主軸，並由新晉演員張毓軒及鄧濤主演。

MV以日本為背景，並以倒播形式剪接而成，講述男女主角在的士上交談，發現大家同屬神秘研究學會成員，新年伊始，隕石伴隨煙花在天空綻放，男女主角乘座的的士也在隕石與人報銷，他們徒步走到山頂，手牽手見證地球上最後的一場煙花。

男女主角手牽手見證地球上最後的一場煙花。

Alan今次在MV中，雖然不是主演，但也參與演新聞報道員，嚴肅地報道隕石警報的模樣，導演大讚他表現專業與認真的一面！

另外，由於MV以日本作為背景，製作團隊一絲不苟地搜尋拍攝場地，以及製作道具的士，像真度就連Alan看到後也不禁道：「好似真係去咗日本取景一樣，相信睇住MV，大家會以為睇緊日劇，甚至更加掛住日本，哈哈！」

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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