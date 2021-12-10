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民建聯新星爭取西灣河建鐵路？　梁熙︰大頭蝦說錯

政治 19:57 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

梁熙（中）在論壇上誤將小西灣說成西灣河。（民建聯Facebook）

民建聯在今次立法會選舉，10個地方選區都派員出戰，其中沒有地區經驗的新星梁熙，挑戰港島東，與3名建制派混戰。自言選情嚴峻的他，昨日又在選舉論壇上稱︰「為西灣河爭取地鐵」，被質疑不熟區情。

香港的地鐵在70年代陸續啟用，其中西灣河所屬的港島綫，則在1985年啟用，比1992年創立的民建聯，更早出現在香港。到底梁熙要爭取甚麼？

梁熙今日就現身西灣河港鐵站外，同行有黨友郭詠健，以及剛辭學警重返民建聯的植潔玲。他稱，西灣河站在他出生之後的兩個月已經落成，所以當然不是爭取西灣河有鐵路覆蓋。

他進一步解釋指，當時論壇正進行「快問快答」環節，只有10秒鐘時間，去回答西灣河交通問題。他隨即想起，該黨一直爭取的小西灣港鐵站，之後就「一時口快、大頭蝦說錯了。」

港島東其他候選人還有︰工聯會吳秋北、新民黨廖添誠，以及潘焯鴻。

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撰文 : 傅流螢

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