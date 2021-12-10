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【Omicron變種病毒】曾逗留古巴等3地區非港人　周一起不准入境

社會 20:18 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

曾逗留古巴等3地區非港人，周一起不准入境。（資料圖片）

政府今日（10日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月13日凌晨0時起指明古巴、科威特和列支敦士為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。因應古巴、科威特和列支敦士確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月13日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

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責任編輯：李榮忠

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