【新冠疫苗】六旬婦打針後心肌炎亡屬首宗因果「不確定」個案　解剖心臟含病毒基因交港大分析

▲ 衞生署公布最新新冠疫苗安全監察報告。(資料圖片)

衞生署公布最新新冠疫苗安全監察報告，當中交代首宗被評為與疫苗接種因果不確定的個案，涉及一名6旬嫗接種首劑復必泰16天後因心肌炎離世，其心臟組織發現有細小病毒基因，亦屬可引發心肌炎因素；專家委員會認為事件雖與接種有時間關聯，惟有其他致心肌炎因素，將轉交港大再分析。

個案涉及一名66歲女子，今年7月接種第一劑復必泰的16天後離世，解剖證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，同時死者患有肺炎，亦是導致死亡的重要情況，而其心臟組織中也發現細小病毒基因。

新冠疫苗專家顧問委員會成員孔繁毅解釋，心肌炎可因患者感染細小病毒基因所致，亦不能排除因接種新冠疫苗後引起。專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，惟死者心臓組織帶有病毒基因，因而令情況出現分歧，無法確立死者心肌炎與疫苗接種有因果關係。

衞生署上月接獲13宗疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案，專家委員會審視後認為其中5宗與疫苗接種無關，另外2宗需要更多臨床資料才可作評估；其餘6宗涉及3男3女，年齡介乎13至69歲，全部均曾接種復必泰。

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責任編輯：蘇文軒