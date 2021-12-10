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【omicron變種病毒】下周一起從美國抵港的港人　須先到竹篙灣檢疫中心隔離7天

社會 20:24 2021/12/10

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下周一起從美國抵港的港人，須先到竹篙灣檢疫中心隔離7天。（資料圖片）

衞生防護中心今日（10日）表示一名從屬A組指明地區的美國來港的旅客，於抵港在機場進行「檢測待行」的檢測結果呈陽性，經衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認為Omicron個案。因應該地區有Omicron變異病毒株個案輸入香港，政府將對12月13日凌晨零時或之後抵港的有關人士實施最嚴格的檢疫及檢測安排。

於21天內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。此項檢疫及檢測安排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞和津巴布韋抵港的人士。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：李榮忠

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