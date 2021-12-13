【歷史教育】浸大歷史系3D打印文物模型　讓中小學生從不同角度觀賞文物細節

▲ 團隊日前到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為七年級學生授課。（湯致遠攝）

香港浸會大學歷史系的團隊於2019年獲優質基金撥款135萬港元，為20件由香港中文大學文物館藏品進行3D掃描，並以樹脂打印出兩件文物模型，讓中小學生學習時接觸實物。

領導計劃的浸大歷史系副教授李建深稱，希望學生透過文物多了解中國藝術史，

以往觀賞文物都是放在櫥窗內，權威學者如何解讀，你只可相信；但3D模型就可以用自己角度看、自己思維去想，可帶有想像空間地觀賞文物。

20件文物來自新石器時代至清朝乾隆年間，主要為青銅器、石像及陶瓷。團隊於網上展示文物的3D電子模型，學生可以滑鼠360度轉動、放大縮小，從不同角度觀賞文物細節。網站上亦提供文物基本資料，包括名稱、朝代、年份及實物尺寸。

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除了3D電子模型，亦利用3D打印技術仿製兩件文物，分別是周朝的蟠虺紋青銅鎛鐘及北齊時期的鎏金銅佛陀頭像，每件文物各造出15件。團隊由2020年，已到過逾20間中小學、為1,300多名學生上課，學生可於課堂上拿着3D打印文物，學習古代中印交流及中國禮樂文明。

團隊日前到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學為七年級學生授課，潘同學於課後稱，覺得課堂很有趣，指出平日上課都有接觸過青銅鐘，「今次可以看到實物，可以更仔細知道相關知識」。

▲ 潘同學。（湯致遠攝）

李建深表示，團隊特意選擇細節多、單以圖片及文字不能完整表達內容的文物，例如看不到的青銅鐘底部，正是其發出聲響與別不同的原因；而佛陀頭像的後方及下方均有接駁位，與軀幹及背光連接，也藏於圖片看不到的角度。

李建深又指出，博物館通常只會展出1%的收藏品，期望日後有更多博物館願意借出藏品，讓世界各地的學者可以進行3D掃瞄，「99%的藏品都是不見天日、長期放在倉庫，亦不會再展覽的藏品，為什麼不可以讓全人類都看到呢?」

▲ 浸大歷史系副教授李建深。（湯致遠攝）

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記者：黃悅晴