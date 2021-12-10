【立法會選舉】新界東南區選民被錯誤編配投票站　涉逾1.4萬人

▲ 新界東南地方選區沙田區東部的部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站。（資料圖片）

選舉事務處今日表示，該處在核對投票站編配紀錄時，發現有新界東南地方選區沙田區東部的部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站，事件涉及約14,200名選民。

選舉事務處指，事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站。初步調查顯示，有職員在為選民編配投票站時，不慎將香港中文大學校友會聯會陳震夏中學投票站（編號：R2701）的選民及保良局雨川小學（編號：R2702）投票站的選民互相對調，導致約14,200名選民被編配到錯誤的投票站。

該處稱，由於投票通知卡已寄出予所有選民，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送給受影響的選民。

選舉事務處就事件引起的不便致歉，稱日後將加倍小心，反覆檢查，避免同類事件再次發生。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：陳葆琳