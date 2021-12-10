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【立法會選舉】新界東南部分選民被錯誤編配投票站　涉約14200人

政治 20:48 2021/12/10

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新界東南地方選區沙田區東部的部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站。（資料圖片）

選舉事務處今日表示，該處在核對投票站編配紀錄時，發現有新界東南地方選區沙田區東部的部分選民，被錯誤編配到同一選區的另一投票站，事件涉及約14,200名選民。

選舉事務處指，事件涉及新界東南選區沙田區東部兩個鄰近的投票站。初步調查顯示，有職員在為選民編配投票站時，不慎將香港中文大學校友會聯會陳震夏中學投票站（編號：R2701）的選民及保良局雨川小學（編號：R2702）投票站的選民互相對調，導致約14,200名選民被編配到錯誤的投票站。

選舉事務處指，由於投票通知卡已寄出予所有選民，處方正安排盡快將修訂的投票通知卡及投票站位置圖，重新寄送給受影響的選民。

選舉事務處就事件引起有關選民不便致歉，稱日後將加倍小心，反覆檢查，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：陳葆琳

新界 沙田 立法會 選舉事務處 政治 立法會選舉

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