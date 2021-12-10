【幼童裸照】教育局促疑涉拍攝女童裸照幼園保障學生私隱　前區議員批局方監管不力

▲ 大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞被指涉要求教師拍攝學生裸照。（資料圖片）

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園早前爆出校長胡肖霞疑涉要求教師拍攝情緒不穩學生裸照，跟進事件的前區議員接獲教育局最新回信稱，已就事件及求學校交報告、派員訪校調查事件，局方最終要求學校制訂跟進方案，妥善照顧個別特殊行為及學習困難學童及保障其私隱，未有透露校長胡肖霞有否遭受處分等，教育局被質疑未能充當監管角色，年幼學童安全缺乏保障。

【裸照事件】幼稚園校長被指要求拍攝情緒不穩學生裸照 教育局：嚴肅處理（詳情即看：【下一頁】）

油尖旺前區議員李傲然今日（10日）在社交平台上載教育局於本月初回覆信件，就胡肖霞被投訴於6月23日在學校處理一名有特殊學習需要（SEN）學生行為及情緒問題時，涉嫌專業失德一事，局方稱在知悉事件後已即時聯絡學校校監、要求學校就相關事件調查及向局方提交報告，局方亦有進行校訪面見校長、教師和其他學校人員了解及調查事件，另已向其他政府部門及執法部門諮詢意見。

▲ 前區議員李傲然批評教育局本月初回信內容空洞，無將事件轉交執法部門。（李傲然facebook圖片）

教育局表示，已嚴肅跟進事件，要求學校無論是甚麽情況下，均須妥善照顧學童的需要及保障其私隱，包括就個別學生的特殊行為問題及學習困難，制訂跟進方案。

李傲然批評局方回信內容空洞、答非所問，事件沒有轉交執法部門，只是徵詢其意見，局方也沒有交代會否有執法部門進一步跟進，他對於局方感失望，「反映在官僚制度下，學校可以為所欲為，成為地方的土皇帝。」

李傲然他早前亦曾多次就胡肖霞的專業操守提出關注，局方僅稱會按既定機制跟進，但事涉個人私隱，未能透露情況，他局方早前回信反映胡肖霞疑涉濫權及公器私用，最終也沒有後果。他認為，教育局未能擔當監管角色，「教職員的工作沒有保障、年幼的學生在校園內的安全更是無從說起。」

李傲然今年7月稱接獲匿名投訴，指6月該校一名有特殊教育需要的女學生，在校內情緒未能受控而自行脫去衣服，胡肖霞涉嫌要求教師以手機拍攝其裸照，以作向家長提供證據證明屬是女童自身不受控所致。

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責任編輯：馮琪雅