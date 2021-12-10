【交通意外】中環有私家車疑溜後撞傷8人　目擊者：有途人被撞飛至酒吧門口

▲ 中環私家車溜後撞倒多人。

警方指今日（10日）晚上8時許，中環士丹頓街41號對開有私家車疑未有拉好手掣，溜後百米，多名路人走避不及被車撞倒。4男4女受傷，其中2女昏迷送往瑪麗醫院，其餘6人經包紮後再送院治理，意外原因有待警方調查。

涉事私家車溜後期間撞倒多名途人，據網上片段顯示，有途人被困車底，現場有數十名市民合力抬車將其救出。意外中8名24歲至53歲的男女受傷，分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理，當中3人傷勢嚴重；截至10時，仍有2名女傷者昏迷，情況危殆，一名男傷者嚴重，現正留醫瑪麗醫院，其餘傷者情況穩定。

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有目擊者向TOPick表示，事發時正在卑利街酒吧區消遣，大約在8時多聽到巨響，同時見到有女士疑被車「撞飛」，他表示:「撞車時有多人受傷，有4至5個人已經暈倒，其中有人撞飛至少10米外，直飛至酒吧門口」。

他指出意外發生後，不少市民立即報警，見到有多名傷者。現場所見，私家車車尾車門嚴重凹陷，車身碎片及玻璃散落一地，警方在私家車附近拉起封鎖線調查。

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記者：李榮忠