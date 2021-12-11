共接獲2宗安心出行投訴均不成立　私隱專員：3.0無追蹤功能不外出可不下載

▲ 政府更新「安心出行」至3.0版本，可將行程記錄上傳至「港康碼」平台。（曾耀輝攝）

「安心出行」應用程式昨日（10日）更新至3.0版本，新版本可將出行紀錄上傳到「港康碼」系統，為通關做準備。個人私隱專員鍾麗玲指，無論「港康碼」還是「安心出行3.0」都沒有追蹤功能，「如果市民根本不通關、不出外，他們根本不需要下載3.0。」

根據個人資料私隱專員資料，截至周四公署共收到兩宗關於「安心出行」的投訴，經調查後個案均不成立。

▲ 私隱專員鍾麗玲。（陳永康攝）

配合「港康碼」登記，「安心出行」應用程式今日亦更新至3.0版本，可將程式中的行程記錄上載。個人私隱專員鍾麗玲指，公署審視「安心出行3.0」後，未發現有追蹤功能，較舊版僅增加「港康碼」功能，並無索取更多個人資料。

另外，「安心出行3.0」將行蹤上載至「港康碼」時亦是一次性，非時時上傳，可以保障市民私隱。她又指，「如果市民根本不通關、不出外，他們根本不需要下載3.0。」

至於「安心出行」保留市民31日的行蹤，而「港康碼」僅索取21日行蹤，鍾則解畫指這是由於兩地追蹤確診個案要求不同，本港會根據31日出行記錄發出提醒，而內地只要求21日記錄，「港康碼」只是睇齊內地防疫要求。

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記者：袁澍