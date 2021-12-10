【立法會選舉】陳曉鋒倡保留法律界自我監管權　林新強認為可思考由政府監管

▲ 律師會前會長林新強（左）、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒（右）。（曾耀輝攝）

法律界今屆上演建制派互撼，香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒，與律師會前會長林新強，今日下午出席法律界選委舉辦的論壇。陳曉鋒認為，應保留法律界自我監管權；林新強則認為，可思考交由政府負責監管。

律師會今年8月舉行選舉期間，社會有聲音提出收回法律界的自我監管權。陳曉鋒指出，大律師公會和律師會過去一直行使權力，認為由專業團體處理專業資格是好事。

▲ 律師會前會長林新強（左）、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒（右）。（曾耀輝攝）

林新強則指出，現時在其他普通法地區，對法律執業者的監管已有很大變化，認為香港可思考交由政府負責監管，而律師團體則負責為業界爭取利益。

對於律師會近期數度介入律師行，陳曉鋒認為，僅由律師會理事會作決定欠透明度，建議須向法庭提出申請，或邀請非理事成立介入小組處理。林新強認同可加入向法庭申請，但指加入諮詢恐走漏風聲，令涉事律師行可轉移資產。

▲ 法律界選委今日下午舉辦立法會選舉論壇。（曾耀輝攝）

在論壇上，2人亦談到「大律師」和「律師」的名稱問題。對於有人將「律師」誤會成「小律師」，林新強坦言自己亦「身受其害」，透露曾在內地被誤會地位不及大律師。

至於職業是「法律學者」的陳曉鋒，則被質疑未能代表業界利益。他回應時指出，自己並非律師或大律師，故不存在利益衝突問題，反而可更客觀行事，又認為一個成功的律師，未必有時間出任議員。

▲ 法律界選委黃英豪（左起）、譚惠珠、劉漢銓、梁定邦。（曾耀輝攝）

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記者：胡偉明