古巨基出山透露大計　Tyson被邀合作：細個就聽《至NET小人類》

▲ 古巨基跟Tyson視像談合作。

已準備回歸樂壇，並於下年推出新碟的古巨基昨晚出post，預告將會跟Tyson Yoshi合作，日前二人更透過視像通話傾合作。傾談過程中，Tyson Yoshi更自爆原來從未入過錄音室錄歌。

基仔首先多謝Tyson Yoshi接受邀請，又表示其實二人的歌曲風格很不一樣，問到Tyson有否聽過他的歌時，Tyson謂以前唱K時十分喜歡唱他的歌，「《必殺技》、《愛與誠》。我細個第一首認識你嘅歌其實係《至NET小人類》片頭曲，後尾先再知道《友共情》。對我嚟講，而家仲好夢幻呀呢件事。」

基仔坦言自己同樣覺得夢幻，直言有上YouTube聽Tyson的歌，「我識第一首梗係《Christy》啦，《Something》除咗聽你嘅MV版，我有睇過你acoustic版本。」

基仔又透露找Tyson合作原因，原來是因為看了他一個訪問，訪問內容跟基仔project的宗旨不謀而合，「訪問入面講，因為你行咗一條路，做咗一個model出嚟。好多人好鍾意唱歌、音樂，好想你俾意見點樣去行，你就話俾大家知只要做好自己手上喜歡嘅嘢。我覺得同我講緊嘅project宗旨非常吻合，所以就好想邀請你，多謝你。亦都希望鍾意唱歌、鍾意音樂嘅人受你啓發到。」

而這次基仔的企劃是想邀請一些新晉歌手，將他的歌曲remake，「選曲未必係條街唱到已經一千萬次、幾多萬次嗰啲。」Tyson亦十分同意，「因為好難取替到大眾本身對首歌嘅印象同情感。」

▲ Tyson指小時候已聽基仔的歌。

隨後Tyson突然問到：「咦！咁係咪可以去錄音室錄歌呀？」基仔亦好奇問：「你未去過錄音室錄歌㗎咩？」Tyson便立即拿出一支咪並說所有歌都是用這次咪及在房間進行錄製，「呢支咪錄晒我所有歌呀，我全部喺房自己搞掂㗎喎。」

基仔再問：「你係咪想入錄音室試吓呀？」Tyson便露出尷尬而不失禮的微笑說：「我……我未有……未有呢個經驗，未試過呀。但我都想試吓去錄音室錄吓。」基仔當然立即答應，Tyson興奮地說：「嘩！好呀好呀。」十分搞笑。

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