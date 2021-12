▲ 黎明現身任嘉賓。(攝:陳淑霖)

陳柏宇(Jason)今晚舉行一連兩場的《陳柏宇Fight For —Live in Hong Kong Coliseum》,今次紅館演唱會以「Fight For 」為主題,Jason用歌曲為大家作打氣。

陳柏宇今晚演唱會預告會有驚喜嘉賓,首個出場嘉賓便有樂隊Nowhere Boys。

▲ 黎明曾跟柏宇同一公司。(攝:陳淑霖)

之後約晚上10:30,曾跟柏宇同一唱片公司的黎明壓軸出場,唱出快歌《愈夜愈有機》,更大讚Jason是他覺得唱得很好的歌手。

之後Leon表演其棟篤笑功力,稱入行多年,相信如果早到便會運氣不好,今日他被通知晚上9時出場,故8:50來到,但結果一拖再拖,足足等了一個多小時。

▲ Leon讚柏宇唱功好。(攝影:陳淑霖)

柏宇苦笑,Leon忙說:「不關表演者的事,因為有些台燈要set up,故就被延遲了」。Leon並對Jason鼓勵,盡展前輩風範。

記者:陳淑霖

