【天花劏房】長沙灣唐樓天花變劏房　月租$2500 網民鬧爆：無良知

▲ 長沙灣一個唐樓租盤天花變劏房，月租$2500，事主被網民斥「無良知」。

香港土地問題嚴重，港人窮一生只求一個安樂窩，但不少人難負擔昂貴租金，導致愈來愈多奇怪劏房出現。近日網上又有奇怪出租盤，業主將天花改裝成迷你劏房，樓底高度不足以一個人坐直，引起網民熱議。

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有疑似業主於網上社交平台發帖，放租一個長沙灣地鐵站附近的租盤。據帖文描述，有獨立廁所有窗，月租僅$2500，免佣出租：

免佣私人空間出租，保安道唐二樓，獨立私人厠所，有窗，近長沙灣地鐵C2出口，租2500元。

看似筍盤，但細看照片，才發現原來所謂「唐二樓」是將唐樓單位的天花間成劏房，租盤資料未有說明面積尺寸，但據照片看來高度不足以一個成人坐直，床褥亦放不下，僅可放一張薄薄地墊。

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帖文引來網民熱議，紛紛斥責業主「無良心」，又有人稱「家家有求係真，係政府的房屋政策唔好導致衍生出呢啲問題，但業主你收呢$2500 真係陰騭錢，收得落手咩？」，不少人都慨歎「香港人真係慘！」

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責任編輯：羅嘉欣