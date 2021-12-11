【青春本我劇透】第2集劇情預告　Yumi競選海報被塗鴉精神崩潰

▲ 《青春本我》

《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）齊演出的TVB青春劇《青春本我》，在第1集講到Rock等與籃球校隊爭奪場地，兩幫人起紛爭……。

第2集（12/12）

善美甫踏進學院，便成功處理男生間的糾紛。朱校監把「重點學生」的機密資料交予善美，希望她能於同學的精神健康方面給予幫助。

害羞的Chantel竟敢舉手向徐夕提問，同學驚訝。

Yumi找Eden設計競選海報，卻被他的前度Venus看見，對方心生妒忌。

Aeren宣布參選女學生長，掀起女生間的友誼考驗。

學生私下的IDC Secret群組傳出對Yumi的負評，加上競選海報被惡意塗鴉，令她承受不了壓力而崩潰……

《青春本我》第1集劇情 上一頁

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