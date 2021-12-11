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【醫療事故】瑪嘉烈醫院一名心臟病婦死亡　醫院就未接駁持續心臟監察儀器致歉

社會 10:48 2021/12/11

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瑪嘉烈醫院今晨(11日)公布一宗心臟病人死亡個案，涉及未有接駁持續心臟監察儀器，及即時安排電腦掃描檢查，院方表示非常關注，並表示歉意。

瑪嘉烈醫院指，上周六(4日)下午約5時半，一名57歲女病人因胸口痛和上腹痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院急症室，獲醫生安排心電圖及胸腔X光檢查，並處方硝酸甘油，晚上約8時轉送內科病房，當時維生指數正常。

到晚上11時50分，醫生因應病人胃部不適，處方胃藥並繼續觀察，但病人未有好轉並且嘔吐，醫生再靜脈注射止嘔藥。醫生於凌晨約四時檢查時，病人仍然清醒，沒有投訴不適。直至早上6時許，醫護人員發現她不省人事及心臟停頓，醫生隨即進行心肺復甦並注射強心藥，但搶救無效，於早上7時許離世。

院方表示，個案已轉交死因裁判官跟進，並已向醫管局通報，會繼續與家屬保持溝通，全力提供協助。

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責任編輯：洪芷晴

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