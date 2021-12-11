【MIRROR成員】花姐公開MIRROR激罕真面目　取笑教主：平時得戚其實緊張

MIRROR成員不時會於社交平台上載隊友的「黑圖」玩樂一番，當然也少不了睡相或者表情未準備好的相片，不過連身爲MIRROR及ERROR經理人的花姐（黃慧君）也加入此行列。

於昨晚（12月10日），花姐在個人IG的限時動態公開MIRROR及ERROR在工作時的幕後花絮照，當中「苦主」包括MIRROR其中8位成員，以及ERROR隊長肥仔梁業！

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花姐見到奇異果？

花姐先在IG限時動態中寫道：「突然想同大家分享一d花絮」，然後第一張相就是上載影著MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的型爆skin head，稱自己最近經常都會看到奇異果，十分搞笑。早前自Lokman以該髮型示人時，已有鏡粉改圖指Lokman與刺猬、奇異果相似。

緊接下來就是花姐指柳應廷（Jer）「有人總是尷尷尬尬」，片段中一身西裝造型的Jer走向鏡頭方向，然後張開手再笑了一下便行開，Jer說：「唔好影住我啦」。

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教主出席首映心情緊張

「教主」盧瀚霆以舞台魅力俘虜一眾神徒，於社交平台發文或接受訪問時又不失鬼馬、精靈一面。

花姐上載了教主出席自己電影處女作《假冒女團》首映的後台片，看到教主於出場前的表情，花姐指：「平時得得戚戚，其實心情緊張」。

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成員真實一面？

花姐與MIRROR成員「日對夜對」，也經過《全民造星》期間與MIRROR成軍三年以來的相處，總會更加熟悉眾人的性格。花姐藉公開MIRROR成員們的花絮照，也有寫下對他們的看法。她指江𤒹生（AK）「其實好溫柔」，又上載呂爵安（Edan）彈琴的相，指他「有時幾吸引」。

另外，花姐的限照動態中也有「福利圖」，就是邱傲然（Tiger）身穿背心裝，準備拍攝護膚品廣告，Tiger擁有一雙結實的手臂，花姐寫道：「有人原來咁大隻。」

後來就是ERROR隊長梁業（肥仔）與邱士縉（Stanley）於工作空檔睡覺的畫面，不過「去到邊都瞓」的肥仔就周不時都被拍下睡相，大家應該也不意外吧？

壓軸出場的一張相就是姜濤的單人相，花姐形容姜Man依然是一位「細佬仔」。

最後，花姐提到自己有時間會拍下其他成員的花絮，未知會否有更多福利圖出現呢？

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