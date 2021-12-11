J.Arie開騷大跳性感辣身舞　雷深如感動獲父母力撐

▲ J.Arie開騷。

J.Arie雷深如昨舉行《PERFECTLY GUILTY LIVE》，是J.Arie 出道8年來首個售票的個人演唱會，她希望跟樂迷回顧這8年的經歷和成長。除了全場座無虛席，透過網上直播全球超20多個國家有J.Arie粉絲同步收睇演唱會。

一向少跳舞的J.Aire更在首個個人演唱會上盡顯大膽尺度，分別與男、女dancer大跳辣身舞。

今次演唱會是J.Aire人生首個個唱，以精神病為主題，一出場更以輪椅載其出場，大部份樂迷都響應穿上全身白色衣服扮精神病院病人，J Arie見到台下「白袍病患者」十分感動。

▲ 大跳辣身舞。

而演唱會中最為高潮之處，莫過於J.Aire身穿黑色吊帶短裙性感出場，分別與女dancer大跳性感貼身舞蹈，甚至騎在赤裸上身的猛男dancer身上，性感尺度讓人譁然。

全場J.Aire都甚少說話，演唱會尾聲才開腔講嘢，她在台上笑言，「在2013年新人頒獎時候講得太多嘢，大家都想打我，這個經歷太深刻，所以我就話我開演唱會要到最後才說話。」

期間，J.Aire更特登走到身後的樂隊，訪問音樂總監伍仲衡問他：「今晚開不開心？」伍仲衡認真表示，「不開心，好肚餓，已經over run了！」伍大師還催促J Arie不要再訪問，快些唱歌，繼續嗌「好肚餓」，惹來全場爆笑。

演唱會過後，對於跳性感舞，J.Aire直言一開頭都好怕父母黑面，「好多謝父母來支持，仲一直坐在觀眾席沒離開，性上癮部份，之前有預告給父母知，媽咪睇完後竟然讚我好專業，我覺得好開心，好感動。」