【十優港姐】30歲麥明詩三點式派慶生　Louisa修身有法豪派福利：生日大贈送【多圖】

今日(12月11日)是「十優港姐」麥明詩(Louisa)的30歲生日,雖然麥明詩已經到「29+1」的年齡,不過Louisa的身段比當年參加港姐時更好。

一向不時大方在社交平台派福利的麥明詩,在生日首天更向網民送大禮,上載身穿三點式在泳池出水芙蓉的照片,並寫:

Good morning ☀️ happy 30th

1st birthday present to myself: a healthy and fit body

#生日大贈送