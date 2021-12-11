【十優港姐】30歲麥明詩三點式派慶生　Louisa修身有法豪派福利：生日大贈送【多圖】

今日（12月11日）是「十優港姐」麥明詩（Louisa）的30歲生日，雖然麥明詩已經到「29+1」的年齡，不過Louisa的身段比當年參加港姐時更好。

一向不時大方在社交平台派福利的麥明詩，在生日首天更向網民送大禮，上載身穿三點式在泳池出水芙蓉的照片，並寫：

Good morning ☀️ happy 30th

1st birthday present to myself: a healthy and fit body #生日大贈送

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麥明詩修身有法

從相中所見，麥明詩不但沒有因為轉行當OL而身材走樣，而且狀態非常大勇。

事實雖然她現在已轉當OL，但仍利用工餘時間演劇集，所以仍是半個藝人，此外，麥明詩更常在社交平台上載生活照分享生活點滴，當中不乏「清涼圖片」大騷健康的身段益粉絲。

不過在去年8月，Louisa曾在社交平台分享行山照片，可是卻被網民指發福身材走樣。但麥明詩不但讀書叻，修身同樣在行，於同年9月現身香港小姐競選時已成功減肥，快速修身，十分利害。

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麥明詩意志力強

麥明詩曾接受TOPick訪問透露，她減肥堅持兩大原則，第一就是「不餓不吃」，比如去年她在出席香港小姐活動前的一周，首4天的每一餐只吃7分飽，後3天每餐只吃3分飽。

另外，第二個原則就是晚上不吃澱粉質食物。

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其實，在其平時分享的生活照可見，麥明詩十分有自制能力，對食量進行頗嚴格的控制，比如在今年5月，Louisa於社交平台上載拍劇食午餐的照片，相中捧住雞肉、輕露「事業線」的她分享修身心得寫道：

好多人話我fit咗，問我點咁快減到咁多

除咗

一個清晰嘅目標同恆心

一個星期游水三次

隔日喺屋企跟app做6-10分鐘body weight workout (其實好快)

之外

控制飲食係不能避免嘅🙈

麥明詩在最後更苦口婆心地寫道：「要減嘅話，最好就早啲開始，唔使好似我咁咁辛苦🤣」

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