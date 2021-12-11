【重拾希望】露宿者拉傷手筋手震求職被拒　失業2年獲社企肯定聘用做手作

▲ 露宿者傑叔（化名），因拉傷手筋不斷手震，失業兩年，今年獲社企「銀杏館」聘用做聖誕手作。

本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者，另亦會聘用他們做手作，以自食其力。近日他們分享一宗個案指，一名露宿者因不斷手震，求職失敗，失業2年。臨近聖誕，該露宿者獲銀杏館聘用製作聖誕作用，能力獲肯定，令他重建自信，重拾希望。

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因手震失業2年終獲工作

銀杏館日前在其facebook專頁發文表示，今年聘請了幾位露宿者和住在劏房的婆婆，一起製作「銀杏聖誕手作」。其中一位露宿者叫傑叔（化名），他年輕時拉傷手筋，以致不斷不自主地手震，求職亦連番失敗。

我自2019年起失業，之後見過好多份工，但只有叫我等消息，好多都介意我有手震的問題。

在銀杏館製作手作首天，他們摺盒子。職員坦言，目賭傑叔不斷手震時，曾擔心他能否完成，期間叮囑他慢慢做：「不用急，慢慢來，太大力盒子就會破，請這樣就住力度，慢慢一步步來。」職員表示，傑叔跟著指示，用心地做，最終成功完成。

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聖誕手作製作了一個多月，職員直言幸有傑叔參與，才能這麼快起貨。職員讚傑叔做事用心、勤快、主動、積極，並指每次團隊遇有困難，他總是第一個主動站出來幫忙。對此，傑叔說：

我不希望別人覺得我是『揸流攤』，所以我一定出盡力。

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待業多時曾失去希望

傑叔失業2年，至今年才獲聘，在社企製作聖誕手作。待業多時，傑叔坦言：

等到自己都無晒希望，未來係點我不敢去想。

製作聖誕手作，令他重建自信，重拾希望：

雖然是短期工，但有工開起碼個心定啲，唔係無了期地等待。

銀杏館職員稱，最近天氣轉冷，也會擔心在外面露宿的傑叔。他們呼籲社會大眾提供機會給像傑叔這樣願意努力的人，「不要單憑外表就否定他們的能力，讓他們可看見希望，不至絕望。 」

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責任編輯：羅嘉欣