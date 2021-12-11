【青春本我】Yumi難忘被困黑房考演技　Chantel＋蓮姐拍片賀官方頻道

由《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者主演的青春劇《青春本我》將於明天（12日）播出第二集，以鍾柔美（Yumi）飾演的葉敏兒（Yumi）為主角，講述她遭到同學欺凌，角色甚有發揮。

Yumi被欺凌

Yumi飾演葉敏兒（Yumi），她表面親切但暗地也渴望備受關注。Yumi報名參加女學生長選舉時，意外地觸怒了林沚羿（Venus）所演的馮樂詩，學生們又於私下的聊天群組傳出連番有關Yumi的負評，再加上文凱婷（Aeren）飾演的楊愛琳也加入女學生長選舉戰團，令Yumi同時面對友情考驗壓力爆煲。

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難忘被困黑房

Yumi受訪時亦感謝總導演李敏及一班幕後團隊厚愛：「最難忘係有一幕講我畀人困住咗喺班房入面，而我就要靠唱《傻人》去釋放自己嘅情緒。嗰一幕除咗難在要一take過，仲要同時演繹好多唔同層次嘅情緒，所以係有一定難度，都好多謝總導演及導演今次畀咗咁大嘅挑戰我。」

談到「聲夢」成員的NG片大受歡迎，Yumi坦言拍攝初期因為大家都還在適應階段，所以NG確是較多，但隨著與幕後團隊愈來愈有默契，以及對工作環境日漸適應，NG情況亦改善了不少。

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拍「找數片」賀官方頻道

聲夢學員早前拍了「找數片」以慶祝官方頻道訂閱人數衝破七萬。打頭陣的姚焯菲（Chantel）及林君蓮（蓮姐），Chantel要穿「以後都唔會再著」的衣服示人，蓮姐則要梳孖辮Look。

穿著角落生物公仔衣服的Chantel一臉無奈，並滔滔不絕講述與該件衣服的不解緣，貫徹可愛作風。

另外，昨日（10日）起至12月23日，尖沙咀柏麗大道近柯士甸道對出巴士站有《青春本我》大型廣告，劇中女團成員於明天（12日）會快閃巴士站跳舞，與聲夢粉絲及支持《青春本我》的觀眾朋友見面！

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