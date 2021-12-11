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【速遞爭議】速遞送貨上樓變路邊交收　79歲翁搬11kg貨回家猝死梯間

健康 16:21 2021/12/11

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速遞送貨上樓變路邊交收，一名79歲老翁搬11kg貨回家期間在梯間猝死。

速遞服務愈來愈普及，取貨時也更便利。不過，重慶一名近八旬老翁領取速遞11公斤包裹後，行樓梯回家期間猝死，事件引起爭議。家屬斥速遞公司沒兌現，註明「送上樓」卻要長者下樓取貨，提出索償50萬人民幣（約61萬港幣）。

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綜合內媒報道，11月21日，該名79歲老翁在家中收到速遞公司送貨電話。據通話錄音，對方確認地址後，表示自己已抵達在路邊一個垃圾桶旁，惟沒表明會送上樓。家住6樓的老翁隨後下樓收包裹，大廈並無升降機，只有樓梯。

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據閉路電視影片顯示，老翁在路邊收貨後，捧著11公斤的包裹走了一段斜路。到達住宅樓下時，他在門口歇了歇，然後慢慢捧起包裹，步履蹣跚地走上樓梯。其後，老翁的妻子發現他倒臥在4樓與5樓樓梯轉角位置。根據醫院出示的死亡證明，老翁死因是「呼吸、心跳停止」。

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速遞公司：客戶主動表明下樓取貨

事後家屬表示，12月2日，速遞公司曾致電與他們聯絡，欲了解家屬的想法和意見。家屬代表指，速遞公司應承擔責任，希望負責人上門探望死者妻子，就沒兌現服務承諾而致歉，並向死者家屬賠償50萬人民幣（約61萬港幣）。

翌日速遞公司回覆指，速遞員致電客戶溝通時，客戶主動表明會下樓取貨，故速遞員的做法符合公司流程，目前該公司已派員與家屬溝通。此事引發熱議，有網民認為速遞公司不需負責，因領取速遞與猝死之間並無法律上的因果關係。另亦有人認為，速遞公司不送貨上門是不合理的，更何況收貨人是年近八十的老翁。

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