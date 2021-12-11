【禽流感】廣東省惠州市68歲男子感染甲型禽流感　上周入院治療情況危殆

▲ 一名居於廣東省惠州市的68歲男子感染甲型禽流感（H5N6）個案。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（11日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，個案涉及一名居於廣東省惠州市的68歲男子，家中有飼養家禽。他於12月3日出現病徵，並於7日入院接受治療，情況危殆。



自2014年至今，內地衞生當局通報共53宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。衞生防護中心發言人說，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。在本地，衞生防護中心已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。



市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

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責任編輯：洪芷晴