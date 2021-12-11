【Stephen傾】張惠雅曾被傳介入陳法拉婚姻　Regen稱放料者：「好似姓海」

張惠雅（Regen）日前作客「志雲大師」陳志雲任主持的網上節目《Stephen‧傾》，過往都有嘉賓於節目內「爆料」，今次Regen在節目中被問到當年Hotcha時期被指介入老闆薛世恒與陳法拉婚姻一事，被指做小三的她解釋當年與老闆見面的原因，以及提到疑似被一位「海姓」男藝人洩露其行蹤，導致被冠上「小三」之名。

Regen被指做小三

對於被指介入老闆薛世恒與陳法拉婚姻一事，Regen指自己當年打算往Working Holiday，便需與公司傾談。但她從澳洲回港後才知有「夾新聞」一事，又指公司當時對Hotcha相當保護，不會接觸其他人、晚上12時要回到家兼報到，所以自己很後期才如登上雜誌封面的話，如果報導附近有一小格另一藝人的新聞，即是可能是該位藝人「放料」。

她回看往日的新聞就認為自己是被跟蹤，她稱入行以來從沒有傳媒狗仔隊跟蹤她，而且本應只是她與老闆薛世恒知道二人會面傾談一事。她稱會面前一晚，拍劇收工後與兩名藝人去飲嘢，當時她向兩人透露會跟老闆見面，她說：「我就揣摩係唔係兩個其中一個有講，因為我後期望返新聞發現有一格係佢」、「我諗佢估唔到個後果咁嚴重。」

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陳志雲追問疑似爆料者是何人，Regen指小時候有看過他的演出，她說：「好似姓海」。志雲：「係唔係唱歌？」、「係唔係海俊傑？」Regen就忍不住爆笑時兼向志雲噴口水，志雲又笑指Regen未有否認。

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海俊傑成嫌疑人

Regen在訪問中未有否認，而她又與海俊傑曾於2010年合作港台劇集《有房出租》第二輯，也有一起出宣傳活動，其後在不同公開活動同場。至於Regen被介入薛世恒婚與陳法拉關係的報導是刊於2011年。

網民於海俊傑的Instagram留言：「點解當年要咁害hotcha成員之一既regen???爆人假料 令到人地無星途加有抑鬱症。」

而海俊傑是第十三屆新秀歌唱大賽冠軍得主，也拍過不少劇集，2018年成為天盟娛樂旗下藝人，自2018年後亮相TVB節目《流行經典50年》，近期在TVB台慶劇《十月初五月的月光》中飾演祝展輝一角，與康華、姚嘉妮有不少對手戲。

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Regen情路坎坷

Regen又指過去10多段戀情，一般也是3個月分手，最長時間也難維繫超過半年。她說：「我一拍拖就好投入，好快交個心出嚟，又好癡身，成日問住佢喺邊做緊乜？被人話過我好冇自信心﹗我成日覺得自己冇人要﹗同埋我脾氣唔好，發現對方有嘢呃我，我會好似癲雞咁大叫﹗

她曾亮相ViuTV節目《吃掉前男友》，自爆拍攝前與被她年輕8年的台灣男友分手，也曾經主動搵過對方多次，但最後被「封鎖」。她為情消瘦而僅剩88磅。

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法拉、薛世恒同歷再婚

至於陳法拉曾於2008年與Neway大少薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。直至2019年，陳法拉與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，正式成為夫婦。今年情人節，陳法拉公布誕下B女「小米妮」。

薛世恒就於今年10月與圈外女友Cherie結婚，Daniel表示跟太太拍拖幾年，因為大家有共同信仰，故十分投契，盛讚太太的說︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔，仲要乘多100倍，佢係一個好溫柔，好好嘅女仔，配合我啲古怪性格嘅人。」

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