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【陳柏宇演唱會】Jason重提童年坎坷經歷　獲黎明金句力撐夠努力

娛樂 16:42 2021/12/11

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

陳柏宇演唱會以「Fight For」為主題。

陳柏宇 《Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》於昨晚紅磡香港體育館舉行首場演出，這是Jason相隔4年後再於紅館舉行個唱，由歌曲選單、舞台設計到邀請的嘉賓，都貫徹「Fight For」主題。

演唱會起用「你為了甚麼而奮鬥？」作引子，引發大家思考，而演唱會甫開始，身穿今季UNDERCOVER x EVANGELION（新世紀福音戰士）紅色大褸的Jason先唱出《對得起自己》，為演唱會打正「Fight For」的旗號。

然後大銀幕播放出香港知名漫畫家馮展鵬操刀的動畫，穿上由香港著名時裝設計師Henry Lau設計一系列服飾的Jason，以不同的歌曲講起自身故事：Jason先穿上附有「I Fight For a Good Show」字句的西裝，以《尊嚴》、《親愛的仇人》、《別怕失去》訴說Jason因父母離異而入住兒童之家的往事。

妻女一同捧場。

換上潑油恤衫的Jason與Dancer分飾不同年齡層的你我，以《Baby Don’t Cry》、《一字一淚》講述婆婆以微小的力量照顧Jason，讓他有了家的感覺；《認真如初》則見證Jason成家立室，擁有美滿人生的時刻。

不過疫情等令世界停擺，面對未知的將來，穿上火燒及針線粗糙縫製效果的西裝的Jason以《命案》及《讓子彈飛》帶出經歷創傷後身心千瘡百孔，《逸後》成為了選擇離開的無奈心聲，《本能寺》讓留下來的人反思怎樣走下去。

回顧人生。

穿上火紅棒球褸的Jason請來為音樂事業一直努力不懈的Nowhere Boys擔任第一組嘉賓，並合唱《無處遊人》及《時機》兩曲，然後Jason再唱出《想創》及新歌《有我》提醒大家，在奮鬥過程裡，你我並不孤單。

最後Jason穿上演唱會紀念品之一的棒球衫與Show Choir以《I Wanna Fly》、《勇者的浪漫》鼓勵大家要為自己奮鬥，Jason則透過《對得起自己》道出自己為了甚麼而奮鬥，回應演唱會的主題。

Jason感性道出奮鬥背後的最大能量：「多謝今晚嚟到呢度，聽我唱一晚歌，係你哋令到我珍惜、Fight For每一次上舞台嘅機會，係你哋每一個人令到陳廣偉成為陳柏宇，沒有你，我甚麼都不是。」Jason隨即送上《沒有你，我甚麼都不是》，來答謝所有的觀眾。

Leon任嘉賓。（陳淑霖攝）

來到Encore環節，他邀請了同樣是爸爸的黎明（Leon）擔任第二位嘉賓，而Leon因為看Jason不斷奮鬥，所以也深深被感動而前來支持他。

Leon更說：「不過我喺後台聽你唱歌，音質好、聲Keep得耐，仲咁好聽，所以原本想叫你加油，但唔使喇，Jason好加油，想叫你努力，都唔使，Jason好努力，總之就係一個好好嘅歌手。

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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